國民黨宜蘭黨部涉「幽靈連署」遭搜索　苦主陳俊宇回應了

▲綠委陳俊宇。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

檢調偵辦罷免單出現「幽靈連署」，近日接連搜索國民黨地方黨部，而今（24日）國民黨宜蘭縣黨部遭搜索，另罷免綠委陳俊宇領銜人等也均被帶回調查站約談。對此，陳俊宇表示，尊重司法的調查，同時也要再次重申罷免是人民的權利，但連署過程中竟疑似有代抄名冊、偽造文書，甚至有死亡連署的情形，是對民主制度踐踏，相信司法會還給社會一個公道。

藍營發動罷免綠委一階加補件，死亡連署累積高達1923份，不合格份數近2萬，相關連署工作涉不實連署、偽造文書，國民黨台南、台北、新北、高雄黨部接連遭到搜索，多位青年軍、黨工遭到約談，部分人更遭到收押。前中廣董事長趙少康也坦言藍營有抄名冊，「確實不該，但沒有嚴重到關人。」

而罷免陳俊宇案也出現多起偽造連署、死亡連署情事，國民黨宜蘭黨部今也遭到搜索，對此，陳俊宇表示，尊重司法的調查，同時也要再次重申罷免是人民的權利，自己始終尊重，也願意與鄉親溝通對話。

陳俊宇直言，但連署過程中竟疑似有代抄名冊、偽造文書，甚至有死亡連署的情形，這已非單純行使權利，而是對民主制度的踐踏。無法接受特定政黨或特定人士，以疑似違法的手段操弄民意、製造對立。相信司法會還給社會一個公道，也讓宜蘭鄉親的權利不再被踐踏。