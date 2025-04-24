罷免二階連署破3.6萬份！徐巧芯嘆成綠頭號公敵　籲出門投不同意

▲罷免徐巧芯二階連署書達標。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

大罷免全台烽火，罷免藍委徐巧芯的罷團「剷除黑芯」領銜人曹興誠今（24日）表示，罷免徐巧芯連署份數已達3萬6千份，突破二階段門檻。徐巧芯對此回應，自己一直在挑戰，挑戰威權，挑戰側翼，挑戰制度，甚至是挑戰許多根深蒂固的認知與習慣，因此成為民進黨頭號公敵，呼籲所有支持者一定要出來投下不同意罷免票。

徐巧芯表示，自己從政以來努力揭弊、對抗網軍，而後投入立委初選與大選，是因深信這個世代的國民黨人，必須要有捨我其誰的勇氣，重新打下天下的鬥志與本事，感恩過去一兩年，在這條路上，有越來越多志同道合的夥伴並肩作戰，卻因此成為民進黨的頭號公敵，因為民進黨不知道怎麼戰勝這個世代的國民黨人。

徐巧芯說，民進黨不理解，為什麼綠媒鋪天蓋地造謠，甚至就連拜媽祖都可以造謠沒點香、網軍側翼傾巢而出洗版、外貌羞辱、哏圖齊發，極盡所有嘲諷羞辱之能事，自己都不為所動，民進黨不理解，為什麼操弄雙標司法，動員群眾上街，國民黨也並沒有畏縮，民進黨更不理解，為何玩權弄術，發動罷免，國民黨不但沒有分裂，反而空前團結，區域不分區合作，各地首長支援，在野陣營聯防，沒有一觸即潰。

徐巧芯續指，因為這場大罷免，不是國民黨挑起的！但是既然兵臨城下，在野當然挺身而戰，但要徹底讓民進黨死心，放棄民粹，重回「少數服從多數，多數服從少數」的正軌上，還差最後一步，也是重要的一塊拼圖，就是所有的支持者，「那些我在市場街頭，握過的每一雙手，那些我在選區日常，看過的每一個笑容，那些我在宣講時，深受感動的殷切眼神，那些我在服務時，備受鼓舞的熱絡口吻，還有更多更多溫柔的支持，對民主的運作，有真正信仰的人民。」

徐巧芯重申，請讓她再一次借用大家的力量，請支持者一定要出來投票，堅定投下不同意罷免，「我的勇敢無懼，來自知曉你們在背後做我的後盾。」