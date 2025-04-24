藍營宜縣黨部遭搜索！立委吳宗憲轟檢調「辦藍不辦綠」

▲針對罷免單出現「幽靈連署」，國民黨立委吳宗憲痛批檢調「辦藍不辦綠」。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者游芳男、郭玗潔／台北報導

檢調偵辦罷免單出現「幽靈連署」，今（24日）國民黨宜蘭縣黨部遭搜索，另罷免綠委陳俊宇領銜人等也均被帶回調查站約談。對此，國民黨立法委員吳宗憲表示，按照檢調現在「辦藍不辦綠」的模式，「宜蘭罷綠團體沒有被約談，這才會讓人出乎意料之外」。

立委吳宗憲認為，在野黨已多次在國會提到先前韓國瑜市長罷免案的死亡連署，當時檢察官卻以「罷免團體沒有方式、也沒有能力查核連署人的資格」為由，最終不起訴，對照現在檢調處理罷綠團體來看，「要說沒有針對性，宜蘭人會相信？再加上先前告發罷藍團體偽造及死亡連署，有無搜索？有無羈押？反觀基隆罷免林沛祥案的領銜人，還可以跟調查官改約到下午訊問，甚至在臉書感謝調查站的善意，法務部長說沒有辦藍不辦綠，台灣人會相信？」

吳宗憲指出，如今罷綠的就處理罷免團體，罷藍的就直接處理連署人，這都是在用司法的力量壓制對民進黨不滿的聲音，造成寒蟬效應。

吳宗憲強調，犯罪就該偵辦，從不抗議啟動調查，但嚴重抗議司法不公，選擇性辦案、選擇性不辦案。法律之前人人平等，司法絕不能因顏色就因人而異，將會提供法律諮詢與服務，絕不會讓黨部同仁及罷綠領銜人受到不平等對待，一齊力抗司法不公，絕不退讓一步。