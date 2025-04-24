國民黨宜縣黨部遭搜索　吳宗憲轟：民進黨用司法製造寒蟬效應

▲立委吳宗憲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

針對民進黨立委陳俊宇罷免案，國民黨宜蘭縣黨部及罷免領銜人遭宜蘭地檢搜索與約談一事，立法委員吳宗憲表示，按照現在辦藍不辦綠的模式，宜蘭罷綠團體沒有被約談，這才會讓人出乎意料之外；如今罷綠的就處理罷免團體，罷藍的就直接處理連署人，這都是在用司法的力量壓制對民進黨不滿的聲音，造成寒蟬效應。

檢調人員今(24日)早搜索國民黨宜蘭縣黨部，上午7點多檢調人員兵分多路，前往黨部及罷免領銜人李惠玲及推動罷免案人員家中，把人帶走，目前仍在調查站約談中。

吳宗憲提及，在野黨已多次在國會提到先前韓國瑜市長罷免案的死亡連署，當時檢察官卻以「罷免團體沒有方式、也沒有能力查核連署人的資格」為由，最終不起訴，對照現在檢調處理罷綠團體來看，要說沒有針對性，宜蘭人會相信？再加上先前告發罷藍團體偽造及死亡連署，有無搜索？有無羈押？反觀基隆罷免林沛祥案的領銜人，還可以跟調查官改約到下午訊問，甚至在臉書感謝調查站的善意，法務部長說沒有辦藍不辦綠，台灣人會相信？

吳宗憲指出，如今罷綠的就處理罷免團體，罷藍的就直接處理連署人，這都是在用司法的力量壓制對民進黨不滿的聲音，造成寒蟬效應。

吳宗憲強調，犯罪就該偵辦，從不抗議啟動調查，但嚴重抗議司法不公，選擇性辦案、選擇性不辦案。法律之前人人平等，司法絕不能因顏色就因人而異，將會提供法律諮詢與服務，絕不會讓黨部同仁及罷綠領銜人受到不平等對待，一齊力抗司法不公，絕不退讓一步。

