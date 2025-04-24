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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

連勝文赴中喊「台灣人也是中國人」是共同感受　綠批配合中共話術

▲▼ 大陸國民黨副主席連勝文 。（圖／記者任以芳攝）

▲國民黨副主席連勝文赴大陸稱自己是台灣人也是中國人，挨批在統戰操作下，成為中共政治話術的協力者 。（圖／記者任以芳攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨副主席連勝文近期前往中國杭州出席「兩岸基層民生發展交流會」開幕式，並與中國國台辦主任宋濤會談；而他在接受《深圳衛視》記者專訪時更稱，兩岸同屬中華民族，國民黨將繼續在「九二共識」、反對「台獨」基礎上，推動兩岸關係朝正確方向發展，「自己是台灣人也是中國人，這是許多台灣人共同的感受」。對此，民進黨今（24日）表示，對照目前越南、柬埔寨等國已接連修法、嚴查中國洗產地行為，中共持續統戰操作，泛藍陣營內部有人主動靠攏、公開背書，形同成為中共政治話術的協力者。

連勝文赴中時指出，兩岸同胞同屬中華民族，任何人為阻隔都無法切斷彼此聯繫。兩岸間不只有利益，更有情義，需要共同應對外部挑戰、促進民族復興，自己「是台灣人也是中國人」，並認為這是許多台灣人共同的感受，血脈與文化傳承的深厚連結，「已經深深印在我們的DNA中，一代傳一代，成為我們家族的傳承」。連也強調，國民黨與中國方面同樣懷有民族復興的理想，「我們反對台獨，也會在九二共識的基礎上，持續推動雙方合作」。

民進黨指出，根據台灣資訊環境研究中心（IORG）研究顯示，2024年，中共透過「中央台辦」策動849場所謂「兩岸產業交流活動」，目的是對台灣展開的一場系統性統戰攻勢。

這份報告共點名28位台灣現任政要參與，其中幾乎全數為國民黨籍或獲國民黨支持者，包括國民黨副主席夏立言、立委傅崐萁、陳玉珍、陳雪生、王鴻薇、蘇清泉、高金素梅、張麗善、王忠銘、陳毓仁、洪允典、張永江、連勝文、吳成典、林中森、劉兆玄等政黨政要。

民進黨指出，這些被包裝為正常交流的互動，早已成為中國「以商逼政」的滲透工具。當政黨領袖、地方首長頻繁與中國建立政治聯繫，不啻於親手破壞我方國安防線，侵蝕政治主體性與制度自信。而近期爆發美中關稅戰，民進黨表示，中國當局積極拉攏週邊國家與歐盟日本等經濟大國，想要藉此突圍，國台辦也大力操作兩岸合作對抗美國關稅戰，國台辦主任宋濤過去兩週就連續會見了夏立言、洪秀柱、連勝文跟劉兆玄。

民進黨列出，4月2日夏立言再度赴中國江蘇與宋濤會面，稱「民間交流不可或缺」，聲稱反映台灣和平民意。宋濤則當場引用習近平言論，重申「兩岸一家親」，並將台海緊張歸咎台灣政府，揚言「台獨分子必遭懲處」。

4月17日，國民黨前主席洪秀柱與宋濤在南京會面。宋濤強調，當前世界局勢正經歷百年未有之大變局，儘管台海形勢複雜嚴峻，但兩岸同胞一家親的願望始終未變。洪秀柱怒嗆民進黨「高空走鋼絲」，兩岸應該攜手並進，共同謀求發展。

4月21日，國民黨副主席連勝文前往杭州出席「兩岸基層民生發展交流會」，與宋濤會晤。宋濤強調「堅持九二共識、反對台獨」，連勝文則表示國民黨將在此基礎上推動兩岸關係發展。

4月22日，國民黨前行政院長、兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄在成都與宋濤會晤。宋濤稱「兩岸企業都是中國人的企業，兩岸經濟同屬中華民族經濟」，劉兆玄則附和表示，美國加徵關稅的舉措引起了全世界震動和憤怒。

民進黨中國事務部指出，真正令人憂慮的，不只是中共持續統戰操作，而是泛藍陣營內部有人甘願配合、主動靠攏。在中共精心包裝的「和平交流」框架下，藍營政要不僅未設防，甚至反覆出席、公開背書，形同成為中共政治話術的協力者。

民進黨表示，對照目前國際趨勢，越南、柬埔寨等國已接連修法、強化監管，嚴查中國藉「經貿交流」進行的洗產地行為，積極鞏固經貿主權與國安底線。反觀泛藍政要卻持續參與缺乏監督機制的對中交流，甘為統戰鋪路，顯示其對國際局勢缺乏敏銳度與戰略視野，完全無視全球對中國滲透風險的高度警覺，唯有對這類統戰活動與參與者持續進行適度揭露與監督，社會與政策機關才能基於事實評估中共對台經濟脅迫風險，不讓民主社會被虛假交流掩蓋真相。

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