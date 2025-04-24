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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「426凱道舉五星旗的就是青鳥！」　國民黨公布防反串教戰守則

▲國民黨提醒支持者，426要防範青鳥反串鬧場。（圖／國民黨提供）

▲國民黨提醒支持者，426要防範青鳥反串鬧場。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫不滿檢調查幽靈連署案，號召支持者4月26日上凱道抗議司法不公，傳聞當天會有青鳥偽裝成走路工鬧場，甚至還有人會舉五星旗，國民黨今（24日）召開記者會公布教戰守則，當天只要鬧事的都是反串的青鳥，不需要隨之起舞，在野支持者只能帶中華民國國旗進場，其他任何旗幟或標語，都不歡迎！台北市議員柳采葳呼籲大家一起展現「在野黨比執政黨有水準100倍」。

柳采葳指出，反綠共、反獨裁、反專制的活動還沒有開始，青鳥已經開始計畫要如何搗亂，有發訊息要聘當天活動工讀生一個小時300元，還要求大家帶五星旗或莫名其妙的標語到現場去擾亂、製造糾紛模糊焦點，呼籲大家要和平理性抗爭，唯一支持的是青天白日滿地紅的中華民國國旗進場，絕對不希望有比較激進的標語，讓民進黨可以見縫插針，也呼籲支持者不要理會這些人的挑釁，只要拍照上傳到網路上讓大家都知道這些小丑行為。

柳采葳重申，在野支持者千萬不要掉入青鳥或特定網紅的陷阱，不要去潑水、灑水、不要跟他們有肢體衝突，他們就是希望藉衝突來鬧場。她強調，民進黨是用放大鏡、用針孔式的方式緊盯國民黨的一舉一動，任何的一個角落，他們就是要刻意找麻煩，因此一定要保持最高品質的理性抗爭。同時當天會有罷免綠委的連署站，希望大家帶上戶籍資料參與連署。

對於網路上出現自稱民眾黨「小草」當天要到現場反串青鳥鬧場，國民黨發言人楊智伃表示，網路群組都是匿名，「誰知道所謂的小草不是青鳥反串！」她說，當天活動從下午2點半開始暖場，3點正式開始，節目流程先安排來自各地的素人民眾講述心聲，然後會包括前台大校長管仲閔等貴賓助講，接下來國民黨立委上台展現大團結，並安排民眾黨的朋友上台談話，最後再由國民黨各縣市首長、立委與黨主席朱立倫上舞台展現團結，活動預定在傍晚5點半結束。

台北市議員李明賢說明，426上凱道的口號是「反綠共，戰獨裁，大家一起站出來」，請問總統府、國安會、外交部內的共諜案為什麼到現在才處理？進度為何？所以呼籲大家一起站出來反綠共、戰民進黨的獨裁。他也介紹當天活動主持人為立委謝龍介、北市議員鍾沛君、柳采薇以及他本人，都是最接地氣的中央與地方民代。

國民黨副發言人鄧凱勛則指出，當天活動現場除了主舞台，周邊還設有罷免綠委的連署站，在景福門旁會設立一個「人民主場肥皂箱」的次舞台，由藍營青年軍與民眾直接互動，另外還有「反綠共扭蛋區」，讓民眾投幣拿扭蛋，其中有包括「戰獨裁、反綠共」貼紙，「國泰民安、不同意罷免」平安符、「大罷免、大退散」等各種款式的文宣貼紙。

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