快訊／南韓前總統文在寅被控賄賂　前女婿「無經驗」卻成航空高層

▲南韓前總統文在寅被起訴。（圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

南韓全州地方檢察署24日以違反《特定犯罪加重處罰法》（賄賂）起訴前總統文在寅，指控其在任內涉及不當人事安排與利益輸送。此外，易斯達航空的創辦人、前議員李相稷也因行賄與企業侵吞罪遭到起訴；文在寅的女兒文多惠及其前夫徐某雖同受調查，但相關指控目前暫緩執行。

據韓聯社報導，李相稷於2018年3月獲時任南韓總統文在寅任命為中小企業振興公團理事長，隨後李相稷以薪水、生活費一共2億2300多萬韓元（約新台幣533萬元）的條件，任命文多惠當時的丈夫（現已離婚）、文在寅的女婿徐某擔任他實際擁有的泰國廉航「泰國易斯達航空」（Thai Eastar Jet）的高層。

檢方指出，徐某過去只在一家博彩公司任職，沒有任何航空公司實務經驗，卻被任命為泰國易斯達航空高層，懷疑相關決定與文在寅直接相關，顯示該職務並非出於專業能力考量，而是源於私人關係，構成職權濫用與非法利益輸送，因此才對此提出告訴。

李相稷則涉嫌透過企業資金向相關人士行賄，並侵吞公司資金，兩案均牽涉多位政商關係人。儘管目前文多惠與徐某未被正式起訴，但檢方表示調查仍在進行中，將視進一步證據決定是否採取法律行動。此案為文在寅卸任後首度面臨重大司法指控，預料將對南韓政壇帶來深遠影響。