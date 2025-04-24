快訊／日美「第2次關稅談判」時間出爐！　5／1華府登場

南韓全州地方檢察署24日以違反《特定犯罪加重處罰法》（賄賂）起訴前總統文在寅，指控其在任內涉及不當人事安排與利益輸送。此外，易斯達航空的創辦人、前議員李相稷也因行賄與企業侵吞罪遭到起訴；文在寅的女兒文多惠及其前夫徐某雖同受調查，但相關指控目前暫緩執行。