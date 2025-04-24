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快訊／日美「第2次關稅談判」時間出爐！　5／1華府登場

▲▼日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正。（圖／路透）

▲日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本政府稍早宣布，日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正將於4月30日再度出訪美國，展開約3天的行程，期間將在華府與美國財政部部長貝森特（Scott Bessent）進行第2次的關稅談判。

根據《日本放送協會》報導，日本政府24日向執政黨表示，就美國關稅一事，將於4月30日派遣經濟再生擔當大臣赤澤亮正赴美舉行二次談判。根據美方的協調，預計赤澤亮正與貝森特將在日本時間5月1日於美展開第二次的日美關稅談判。

 
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