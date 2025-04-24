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全景運動相機Insta360 X5開賣　突破性8K解析度助攻戶外大片

記者蘇晟彥／綜合報導

運動相機品牌 Insta360 21日推出最新旗艦「Insta360 X5」，搭載高速三核心 AI 晶片、更大尺寸感光元件，實現 8K 影像品質與先進 AI 低光模式。同時擁有更為堅固耐用的機身、拆卸式鏡頭設計、長效電池續航力與 15 公尺防水性能。此外，Insta360 X5擁有全新 InstaFrame 模式，同步生成平面與全景影片，大幅簡化從拍攝到分享的流程，標準套裝新台幣 19,490 元起。

▲▼ Insta360 X5 。（圖／Insta360提供）

Insta360 創辦人劉靖康表示：「Insta360持續透過突破性的技術創新以及不斷優化的使用者體驗，引領全景運動相機市場。Insta360 X5從拆卸式鏡頭到 PureVideo 模式等創新功能，不僅具備足以應對各種探險的堅固性，更能協助使用者輕鬆產出高品質的影像素材，再次重新定義了全景運動相機。」

晝夜皆清晰，影像品質再進化
Insta360 X5 以卓越的 8K30fps 全景影片畫質，採用 11K 超取樣至 8K技術，即使在高解析度下，也能將影像品質的損耗降至最低，呈現極致逼真且低損耗的影像。相較前代而言，Insta360 X5 搭載面積大幅提升 144% 的 1/1.28 英吋感光元件與強大的三核心 AI 晶片系統（含 5nm AI 晶片與雙專業影像晶片），能捕捉更充足光線並有效抑制雜訊，確保在任何拍攝環境下呈現純淨無壓縮的影像。

此外，Insta360 X5 配有 PureVideo 模式，運用先進 AI 影像降噪技術與動態範圍優化演算法，即使在低光源條件下，亦能呈現清晰生動的影像，完美記錄深夜城市探索、摩托車騎行等精彩時刻。運動 HDR 功能亦升級至 5.7K60fps，即使在低光源及高對比度場景中，亦能呈現清晰生動且流暢銳利的影像。

▲▼ Insta360 X5 。（圖／Insta360提供）

Insta360 史上最堅固的全景運動相機
多數全景相機往往在使用過程中一旦鏡頭受損就無法繼續使用，而Insta360 X5獨家的「拆卸式鏡頭設計」，讓使用者能夠以輕巧易攜的鏡頭更換套組隨時更換受損鏡頭，就算在艱困且分秒必爭的戶外環境，也能快速完成鏡頭置換、讓拍攝作業能夠持續進行。

同時，Insta360 X5 的鏡頭，充分考量多元創作者的使用情境，採用全新高強度抗刮玻璃材質，不論是操作不慎、熱衷於懸崖跳水等極限運動，或是經常發生器材掉落的情況，都能有效減少意外損壞的機率。

Insta360 X5在硬體配備上進行了全方位的升級，能滿足運動相機使用者的進階需求：
● 優化音訊系統：內建多層鋼網防風罩，有效抑制風噪干擾。以及升級的音訊演算法，提供更清晰且具臨場感的收音效果。
● 強化電池效能：配備 2400mAh 高容量電池，於 5.7K 解析度下搭配強化續航模式，可連續錄影長達 185 分鐘。同時支援快速充電技術，僅需 20 分鐘即可將電量從 0% 充至 80%。
● 提升防水性能：具備 IP68 防水等級，無需額外潛水殼即可於水下 15 公尺（49 英尺）進行拍攝。
● 磁吸快拆設計：採用磁吸式設計，實現配件快速更換，協助使用者即時應對不同拍攝需求，精準捕捉關鍵畫面。
● 頂級防震技術與水平校正功能：搭載領先業界的 FlowState 防震科技與 360° 水平校正功能，確保畫面穩定流暢。
● 多元啟動錄影方式：全新「一扭即拍」功能，透過簡單旋轉自拍桿即可快速啟動錄影。另支援語音控制 2.0、手勢控制與無線遙控器配對，靈活適應各類拍攝情境，全面提升操作效率與使用體驗。

軟體功能再升級，輕鬆打造專業級全景內容
 Insta360 X5 持續精進其全景拍攝體驗，賦予使用者隨時隨地完整捕捉細膩影像的能力。使用者無需再憂慮取景是否精確，亦無需擔心錯失精彩瞬間，只需先進行拍攝，即可於後續選擇最佳視角。同時，Insta360 X5導入 InstaFrame 全新模式，能夠同步輸出可即時分享的平面影片與完整的全景影片，使用者可以自由選擇平面影片的拍攝視角，讓畫面始終聚焦使用者在意的重點，同時記錄完整的全景影片，確保不錯過任何生活中的驚喜時刻。

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