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日網實測「4代iPhone」相機！　果粉傻眼：看起來都一樣

▲▼日網實測「4代iPhone」相機！　果粉傻眼：看起來都一樣。（圖／翻攝Instagram@yuta.tj23）

▲日本網友實測「4代iPhone」相機，結果許多人看不出差異。（圖／翻攝Instagram@yuta.tj23）

記者吳美依／綜合外媒報導

日本網友「yuta.tj23」針對4代iPhone進行實測，試圖比較每一年的相機性能差異，沒想到許多粉絲卻直呼「看不出差異。」

「yuta.tj23」來自日本福岡，長期研究智慧型手機的攝影技巧，在TikTok擁有超過8.6萬粉絲。在兩次實測影片中，他把iPhone 13 Pro至iPhone 16 Pro同時安裝在腳架上，分別在夜晚市區及白天公園裡拍攝。

針對第一段夜間定點錄影，許多網友表示，每一代相機之間的差異微乎其微，甚至有些人認為，舊機型表現更好，「為什麼13 pro在處理光源、像是建築物招牌時，反而做得更好？」、「13 pro看起來好多了，尤其是白色燈光照在黃色招牌上的時候」。

@yuta.tj23 4年間のiPhoneカメラ比較してみた #iPhone16 #iPhone16Pro #比較動画 ♬ オリジナル楽曲 - ゆうたiPhoneカメラ

在第二段白天錄影中，「yuta.tj23」使用同樣的4支手機在公園裡跑動，試圖測試速度與角度的影響。結果網友們一致認為「看起來都一樣」。

其中一人在留言區分享，「13 pro到現在看起來還是很棒。14 pro看起來稍微好一些。15pro看起來跟14一樣。你可以看出16 pro的差異，它的圖像更清晰，但（進步）不是突飛猛進的，而是稍微明顯的。」

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