iPhone 16 Pro首開箱來了！科技達人曝心得

▲鍾文澤開箱iPhone 16 Pro系列。（圖／翻攝自YouTube／鍾文澤，下同）



記者楊庭蒝／綜合報導

蘋果最新手機iPhone 16 系列目前進入預購階段，即將在台灣時間20日正式開賣！擁有華人圈蘋果開箱「最速男」的中國科技影片創作者鍾文澤在今（18）日搶先發布了新機試用影片，分享了他對於這次iPhone 16 Pro系列的使用心得。

首先，鍾文澤在影片中表示，iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 具有多種顏色選擇，其中沙漠色引起了特別的關注。這款顏色在不同光線下展現出其獨特的柔和感，讓人印象深刻；而經典的白色相對於iPhone 15 Pro 更加純淨。iPhone 16 Pro 的邊框工藝也有了顯著的變化，從金屬拉絲轉變為噴砂效果，不過在日常使用中幾乎無法察覺差異。

在能耗表現上，鍾文澤指出，iPhone 16 Pro 系列特別強調了其顯示效果和性能，在不同使用場景下，iPhone 16 Pro 的溫度控制和耗電情況都有顯著改善，特別是在高畫質遊戲及長時間影片播放的情況下，溫度和耗電量明顯改善。相當多人關心的充電功率方面，鍾文澤實測最高能到35W，但停留時間很短，大部分時間都會以30W的功率充電，實測iPhone 16 Pro 充電30分鐘充入電量58%；iPhone 16 Pro Max充電30分鐘充入電量60%。

此次蘋果新機首次搭載了「相機控制按鈕」，鍾文澤分享，相機控制按鈕的位置考量到了不同慣用手的使用者，都能很方便操作，儘管這枚按鈕設計了多種功能，但實際操作中卻存在學習成本高和使用不便的問題，尤其是在拍攝過程中，需持續關注相機控制按鈕的交互介面，可能會影響到拍攝畫面的取景，有時不如直接使用手機螢幕調整反而比較便利。

針對拍攝方面，蘋果引入了4K120幀無裁切的視頻拍攝，最大的優勢體現在慢動作攝影的可用程度大大提升。發表會上大力提及的拍照風格設置，鍾文澤實測後認為，此功能核心是改變人物膚色，同時間卻不會過度影響背景以及衣物的顏色表現，並細分成了「色調、顏色、調色牌」三項參數，可能未來會在社群媒體上引起一陣參數設定教學的風潮。

相機方面，鍾文澤特別提及到，蘋果將所謂的運動模式整合到了拍照功能中，當手機偵測到被攝物在快速且連續移動的情形下，會自動提高快門速度，提升抓拍的成功率。

最後，鍾文澤強調，iPhone 16 Pro 系列新機升級的重點其實是在於Apple Intelligence（蘋果AI），不過蘋果官方表示最快要到明年才會支援中文語系。