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南投縣慶祝佛誕節　許淑華允助宗教界因應國土法影響

▲南投縣佛教會舉辦浴佛大典暨理事長、理監事就職典禮，歡慶2569週年佛誕。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣佛教會舉辦浴佛大典暨理事長、理監事就職典禮，歡慶2569週年佛誕。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣佛教界為慶祝佛曆2569年佛誕節，日前舉行慶祝佛誕節浴佛大典暨第27屆理事長及理監事就職典禮，祝禱佛光慈照，讓國家安定和諧、南投縣政平安順利、世界和平。

活動於20日在南投縣佛教會館登場，由該會理事長圓明法師主法，縣長許淑華與會供燈禮佛，也恭賀圓明法師順利連任第27屆理事長，並頒發當選證書及匾額以示祝賀之意；立委游顥、縣議員張秀枝、林儒暘、中國佛教會理事長心茂法師、台灣佛教總會宏安長老尼、中華佛教比丘尼協進會常露長老尼、彰化縣佛教會理事長印惠大法師、嘉義市佛教會理事長常光法師、嘉義縣佛教會理事長傳願法師都到場參與。

▲南投縣佛教會舉辦浴佛大典暨理事長、理監事就職典禮，歡慶2569週年佛誕。（圖／南投縣政府提供）

圓明法師表示，浴佛法會，旨在團結佛教界，藉緬懷佛陀的聖德，啟發大眾以浴佛來洗滌自我內心的垢染；許淑華也肯定此次浴佛大典在佛教會用心辦理下，相當莊嚴殊勝，在眾多大法師的加持下，四眾弟子齊聚浴佛大典，發願頌讚祈福，必能共沐佛恩，隨心滿願，而南投佛教會成立迄今，會務不斷精進，熱心公益、關懷弱勢，值得肯定，期許在圓明法師帶領下，會務穩定發展，並繼續作為宗教與政府之間最重要的橋樑，讓政府了解各寺院、道場的心聲，助益宗教輔導工作順利推動。

▲南投縣佛教會舉辦浴佛大典暨理事長、理監事就職典禮，歡慶2569週年佛誕。（圖／南投縣政府提供）

許淑華也指出，宗教界關心的《國土計劃法》影響及引發關注的寺廟等宗教合法使用土地的議題，去年縣府已全面拜訪各寺廟、道場等，了解各自遭遇的土地相關問題，並以專案協助輔導改善；縣府團隊未來也一定戮力輔導該縣各宗教寺廟團體辦理宗教業務，發揮社會教化功能，辦好慈善事業，協助政府推動各項政策。

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