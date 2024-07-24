台南安平觀音亭觀音佛誕平安宴　強颱中席開240桌向觀音佛祖祝壽

▲台南市安平觀音亭盛大舉辦法會及「觀音佛誕平安宴」，中午平安宴席開240桌，2千多人與會盛況空前。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆6月19日是觀世音菩薩得道紀念日，台南安平觀音亭於24日盛大舉辦法會及「觀音佛誕平安宴」，來自全國各地信眾返廟，向觀世音菩薩上香祝壽祈福，中午平安宴席開240桌約2千多人與會，適逢強颱凱米來襲，原本強風豪雨，惟到中午卻意外停止，讓平安宴順利進行，平安宴結束後又馬上下起大雨，令信眾直呼觀音佛祖慈悲。

安平觀音亭主委顏東賢指出，安平觀音亭每年固定有3次時間，都會舉辦「佛誕平安宴」活動，分別是農曆2月19日（觀世音菩薩佛辰日）、6月19日（觀世音菩薩得道紀念日）、9月19日（觀世音菩薩出家紀念日），此時來自全國的信眾，都會返回向觀世音菩薩上香參拜祈福祝壽，熱鬧非凡。

顏東賢主委說，安平觀音亭在觀世音菩薩佛辰日特舉辦法會，由眾法師唸經為眾生消災解厄，讓觀世音菩薩的大慈大悲聞聲救苦的精神，度化眾生。顏東賢主委期勉信眾大家要一心向善、常念佛號，如誠心來持念南無大慈大悲廣大靈感觀世音菩薩，觀音佛祖十分靈感，一定會保佑大家平安健康心想事成。

24日因強颱來襲，台南市停止上班上課，且強風豪雨並未澆熄信眾虔誠之心，整座安平觀音亭仍十分熱鬧，觀音佛誕平安宴於中午12時15分左右開席，席開240席，均座無虛席，2千多位信眾共同與宴，盛況空前。安平觀音亭顏東賢主委，並籲請信眾開動前要先唸佛，供養三寶後再開動。

台南市許多民代、里長、台南市警四分局、安平各級學校校長、淨宗學會由開喜法師及劉美珠副總率領10多位法師及約10位居士共襄盛舉；台南佛教會理事長旻慧法師親率領10多位台南各寺院住持長老來參加、台灣首府天壇、安平開台天后宮、眾交陪宮廟…到場祝賀，台南安平觀音亭觀世音菩薩得道紀念日「觀音佛誕平安宴」，也在充滿歡喜心與法喜中，圓滿完成。