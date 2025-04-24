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日月潭每年吸數百萬人造訪　南投縣政府辦理業者講習和演練提升航安

▲日月潭航安講習與自主演練18日登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲日月潭航安講習與自主演練18日登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

日月潭是台灣重要國際級觀光景區，每年吸引數百萬人次的遊客，搭船遊湖更是旅遊體驗日月潭不可或缺的一環；南投縣政府重視有效防範與應對可能發生的事故，並列為當前產業治理與觀光發展的重要課題，日前也舉辦航安講習和演練，提升日月潭水域航行安全與業者自主應變突發事件能力。

「114年度上半年日月潭航安講習及自主演練觀摩」活動18日在日月潭教師會館，由縣府觀光處、消防局偕交通部航港局中部航務中心舉辦，相關船舶業者與航安人員熱烈參與；課程含括法令宣導、電池管理系統簡介、緊急應變流程解析與實際模擬操作訓練，從理論到實務環環相扣，實地演練則在南投縣公有船舶上架場登場，由專業講師指導船舶業者，自主演練救生衣穿著、火災處理、船舶聯防互助救援、乘客撤離疏散等各項模擬演練，情境逼真、流程嚴謹。

▲日月潭航安講習與自主演練18日登場。（圖／南投縣政府提供）

航港局中部航務中心主任張家豪表示，本次講習特別延請高雄科技大學輪機工程系老師孫建中，講授電池管理專業課程，鼓勵業者加速推動日月潭船舶電動化；未來會持續輔導業者落實自主演練，強化第一線人員的應變能力。

▲日月潭航安講習與自主演練18日登場。（圖／南投縣政府提供）

觀光處指出，南投縣非常重視日月潭船舶營運品質管理與航行安全，培訓演練既可全面檢視現有水域的安全機制，更能建立各單位與業者之間緊密的協作默契；日月潭遊艇公會理事長黃勝輝也說，講習課程和演練操作都很充實、實用，有助業者即時應對突發狀況，避免災害擴大，希望未來能定期辦理，提升業者專業知能。

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