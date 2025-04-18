全大運船艇競賽於日月潭登場　暨大於男女子組分獲團體第一和第三

▲全國大專校院運動會船艇競賽於日月潭登場，暨大選手奪下8金1銀成績。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

114年全國大專校院運動會船艇競賽日前率先在日月潭登場，國立暨南國國際大學選手奪下8金1銀的耀眼成績，名列公開男子組團體總錦標第一位，女子組也拿下團體第三，在此項目中獲得全國總獎牌榜第一，成為本屆全大運最受矚目的亮點之一。

暨大指出，選手們於男子公開組展現強大團隊實力與默契，共奪得七面金牌，包括八人單槳有舵手式、四人雙槳、四人單槳、輕量級四人單槳、雙人雙槳、雙人單槳、輕量級雙人雙槳與單人雙槳等項目幾乎包辦，林子宸、李睿哲、楊家豪、蕭祿運、白子韋等人表現搶眼，堪稱本屆最大黑馬，女子組方面也由黃丹榆與徐姿雅攜手奪得輕量級雙人雙槳銀牌。

暨大表示，划船隊能繳出佳績，除仰賴選手平日訓練的勤奮與毅力，也得利於學校緊鄰日月潭，具備天然優質水域資源，並積極結合體育署補助與南投縣政府資源，協助打造全國首座「水上運動訓練中心」，並獲體育署113年度提供900萬元補助經費，添購專業划船訓練及競賽設備，提供選手完善的訓練條件；體育署長鄭世忠也於賽事期間親臨現場視察，對日月潭作為水域運動訓練及比賽基地表達高度肯定，並表示未來將持續推動更多運動產業進駐，讓運動成為地方觀光與產業的重要支柱。

暨大校長武東星也特別感謝划船隊教練蔡文輝與教授林展緯帶領學生，犧牲寒假與春節假期、全心投入備戰，「特色運動不只是運動，更是我們學校培養體育精神與團隊協作的具體展現。」