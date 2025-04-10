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國際口足畫家楊恩典作品於日月潭畔開展　畫中有話傳遞正能量

▲國際口足畫家楊恩典特展日前於日月潭向山遊客中心開幕。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

▲國際口足畫家楊恩典特展日前於日月潭向山遊客中心開幕。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

日月潭管理處邀請國際知名口足畫家楊恩典於向山遊客中心辦理畫展，除展出傳統國畫、以壓克力所繪製的包包，還有以不同素材創作的絹扇、木盤等作品，以跳脫傳統思維、將藝術融入生活的呈現方式詮釋生命價值。

日管處於清明節連假期間在向山行政暨遊客中心「日昇月恆藝廊」舉行「畫中有話」畫展開幕茶會，處長柯建興、楊恩典都親自出席，楊恩典並現場繪製全新畫作，展現其與眾不同的作畫技巧，讓來賓沉浸在濃厚的藝術氣息之中。

▲國際口足畫家楊恩典特展日前於日月潭向山遊客中心開幕。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

柯建興表示，楊恩典雖然出生時就沒有了雙臂，但並未因此放棄對藝術的熱愛與追求，受故總統蔣經國鼓勵後，反而以非凡的毅力及努力克服障礙，展現無與倫比的創作才華，並涉略各藝術領域，尤其戮力於繪畫呈現，先後向楊鄂西等名師習畫，2007年獲選為我國十大傑出青年；其故事鼓舞無數台灣人，更曾於美國舉辦巡迴畫展。

▲國際口足畫家楊恩典特展日前於日月潭向山遊客中心開幕。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

楊恩典說明，此次畫作主視覺為寧靜的山水之間群鶴聚集，「鶴」寓意吉祥與長壽，也與閩南語「好」之發音相仿，藉由「畫中有話」創作情境成為說故事的人，也希望透過作品為每個人傳遞勇氣和希望、在困境中找到自己的光亮。

▲國際口足畫家楊恩典特展日前於日月潭向山遊客中心開幕。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

柯建興指出，此次「畫中有話」特展內容十分精彩可期，楊恩典也會在假日不定期現場導覽作畫，展期至6月29日(日)止，完全免費入場參觀，歡迎民眾蒞臨觀賞；日管處也提醒，展出畫作皆不可翻拍攝影，如有購買複製畫需求，可洽國際口足畫藝協會，更多日月潭國家風景區精彩活動可上Facebook粉絲專頁「日月潭國家風景區管理處」獲得資訊。

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