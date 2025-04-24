拉芙嵐舊部落辦植樹活動　結合Bunun Acang保護區傳承布農文化

▲布農族部落族人與學童在舊部落遺址週邊種下原生種樹苗。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為保護布農族珍貴的傳統文化地景，林業保育署南投分署攜手拉芙嵐文教推廣協會及信義鄉雙龍國小，日前舉辦植樹活動，結合布農族部落族人與學童，在舊部落遺址週邊種下原生種樹苗，為土地劃出「記憶的界線」，也為文化延續紮根。

「守護拉芙嵐，根回舊部落」活動於12日當天登場，由部落族人、雙龍國小學童及南投分署代表攜手參與，標記出舊部落家屋範圍，預期防止外來干擾並營造生態景觀；同時由部落耆老與南投分署代表於部落入口共同種下臺灣櫸大苗，寓意族人與林業保育署共好共榮，攜手守護祖先土地。

▲拉芙嵐文教推廣協會理事長尤哈尼.諾阿南致詞。

拉芙嵐文教推廣協會理事長尤哈尼.諾阿南說明，位於丹大聯外道路10.5公里處的拉芙嵐舊部落，是布農族卡社群三大家族的祖居地，承載著族人世代記憶；部落族人與南投分署及雙龍國小學童攜手種下原生種樹苗，希望未來世代都能記得布農族祖先們過往生活的場域，讓山林與祖先的足跡繼續傳承下去。

▲部落耆老與南投分署代表於部落入口共同種下臺灣櫸大苗。

南投分署長李政賢表示，丹大聯外道路沿線有許多布農族珍貴的傳統文化地景及野生動植物資源，該分署因此自109年起與信義鄉濁水溪線四部落攜手推動劃設「Bunun Acang傳統文化地景野生動物保護區」，已於今年2月7日獲農業部審議通過，未來將為丹大珍貴動植物資源與族人歷史提供制度性的保護，期待透過族人與林業保育署的共同合作，讓丹大地區成為文化與自然資源共融的典範，永續傳承布農族的歷史記憶及山林智慧。