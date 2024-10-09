秋賞南安.進入布農瓦拉米蕨之路人文探訪之旅　三場次10／12起跑

▲玉管處推出「秋賞南安.進入布農瓦拉米蕨之路人文探訪之旅」系列活動，圖為電動輔助車導覽情形。（圖／達娜文化分享空間提供）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園瓦拉米步道為八通關越嶺道東段的一部分，步道上有許多珍貴的高山植物和野生動物，也承載著布農族的文化記憶和傳承；玉管處今年在秋分之際辦理「秋賞南安」系列活動，帶領民眾走進自然，也走進部落品嘗在地美食。

玉管處表示，近年相關單位重視原住民族文化的保護與發展，進行八通關古道的修復和保護，以及布農族家屋歷史現場的重建，並透過解說牌和文化活動，在推動布農族文化生態永續發展同時尊重原住民族的文化、傳統知識以及保護生態環境。

▲▼南安有機稻田、瓦拉米步道的山風一號吊橋。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

本次「秋賞南安.進入布農瓦拉米蕨之路人文探訪之旅」活動將委由在地各方具有專業知識的人才及在地團體，包括花蓮縣TAKMANUAZ布農文化協會、花蓮縣卓溪鄉登山協會、達娜文化分享空間、南安 豆豆班、慕霓創意整合行銷工作室、阿布斯廚房帶領，讓參與者了解傳統生活方式與環境密切的關係。

▲瓦拉米山屋。

玉管處表示，將辦理3場次不同主題之活動，第1場10月12日：玉溪文化騎讀半日遊+秋遊南安迪娜的有機田，每人840元；第2場10月19日：秋遊瓦拉米.遇見布農家屋1日遊，每人1325元；第3場11月2日至3日：秋遊瓦拉米療癒蕨之路.布農人文生態2日遊，每人2950元，即日起採線上報名、額滿為止，報名網址：https://forms.gle/W7VH7QMLqGcuG4rP9。