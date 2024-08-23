台南安南區五塊寮逢雨必淹　陳亭妃要求一個月完成舊部落排水改善

▲台南市安南區五塊寮長和路一段一帶每逢小雨必淹水，立委陳亭妃偕同東和里曾靖凱里長特別邀集國土管理署、台南市水利局、工務局、地政局、安南區區公所等單位至現場會勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南市安南區五塊寮長和路一段一帶，每逢小雨必淹水，此次強烈颱風凱米來襲，更是嚴重積水，造成家戶損失慘重，立委陳亭妃偕同東和里曾靖凱里長特別邀集國土管理署、台南市水利局、工務局、地政局、安南區區公所等單位至現場會勘。

會勘發現由於舊部落時期的環狀側溝系統已經無法負荷目前極端氣候產生的急降雨情形，再加上周遭土地重劃開發，因而導致逢雨必淹。

會中陳亭妃決議，要求安南區公所在一週內全面檢討五塊寮地區整體排水側溝的實質狀況，並抓出路面高低坡面、進行側溝改建工程，銜接新建箱涵並且評估引導國土署所興建的分流側溝，銜接排水渠道，而側溝改建工程經費由安南區公所處理，但不足部分，再由市府工務局協助支應；另外在緊急處理的部份，請水利局規畫在鄰近的排水系統，增設中小型移動式抽水機，加大抽水量來應急，期盼能有效解決地方淹水問題。

陳亭妃表示，五塊寮地區過去排水系統設計為環狀形式，再加上區域空地不少，形成自然滯洪池，方能順利排水。但隨著時代遷移，周遭土地重劃開發已近完成，再加上極端氣候影響，急強降雨頻率和強度增加，舊有的環狀側溝系統已經無法負荷。因此，要求區公所全面檢討五塊寮地區的排水側溝，規劃分流以銜接鄰近的箱涵，並擇地增加中小型移動式抽水機，機動調整防範積淹水狀況，確保民眾淹水惡夢不會再次重演。