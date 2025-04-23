3賊潛八仙樂園偷電纜　保全出招「甕中捉鼈」...警搜出毒品

記者陳以昇／新北報導

新北市八里區已勒令停業的八仙樂園，竟成竊賊覬覦之地。3名竊賊闖入園區變電機房，竊取總價值約2.6萬元的電纜線及紅銅變賣，所幸八仙樂園保全機警發現並報警，更以「甕中捉鱉」之計將3人困在地下室機房。警方獲報到場，輕鬆逮捕34歲彭姓、49歲楊姓及37歲王姓3名竊嫌，並意外查獲安非他命毒品，訊後依加重竊盜及毒品罪嫌移送士林地檢署偵辦。

▲保全移開壓在鐵板上的大石頭 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，彭姓、王姓及楊姓3名男子，看準八仙樂園自2015年八仙塵爆事件後長期停業，僅有保全留守，3月26日中午12時許，3人分別騎乘機車及駕駛自小客車前往會合，並潛入園區地下室的變電機房，竊取電纜線及紅銅等物。

▼員警到地下室逮捕竊賊 。（圖／記者陳以昇翻攝）

園區保全人員巡邏時，發現變電機房不明原因遭人開啟，懷疑有竊賊闖入，立即通報蘆洲分局警方。隨後，保全人員更利用大石頭壓住鐵板，將通往地下室變電機房的出入口蓋住，讓3名竊嫌無處可逃，上演一齣「甕中捉鱉」的戲碼。

蘆洲分局八里分駐所員警接獲報案趕抵現場後，打開鐵板喝令受困的3人，待他們自行爬回地面後逮捕。當場查扣電線93公斤（價值約1萬6千元）、紅銅28公斤（價值約1萬元）以及作案工具。更意外在現場查獲一小包重約0.98公克的二級毒品安非他命。警方訊後，將彭姓、楊姓及王姓3嫌依加重竊盜及毒品罪嫌移送士林地檢署偵辦。

▲▼警方起獲犯案工具並查扣一包毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝）