警掃蕩竹聯靜安會！販毒、暴力討債...文山分會長「大天」收押

記者張君豪／台北報導

竹聯幫幫主「么么」黃少岑過世後因部分堂口及元老紛紛推舉自己支持的繼任幫主人選、公然從事幫派活動引發警政署通令全面掃蕩，其中黃少岑的直屬親衛隊竹聯幫靜安會動作不斷遭警方盯上，去年5月11日6時許，北市文山區木柵路發生一起死亡車禍，朱姓老翁騎機車遭後方吳姓男子駕駛的BMW高速追撞，當場身亡，警方將吳男採尿送檢，發現呈K他命陽性反應，吳男毒駕撞死人，刑事局事後會同雙北警方成立專案小組追查。

▲竹聯幫靜安會文山分會「大天」黃嫌遭警方逮捕訊後法院裁定羈押。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

警方調查發現，靜安會為擴張地盤，在文山區成立文山分會並由綽號「大天」的黃男（34歲）擔任分會長，在文山地區木新路二段舊公寓、租屋開設混裝K他命、卡西酮的毒咖啡包分裝場，並以K他命1千元、毒咖啡包250元對外販售，老翁被BMW高速撞死當天，毒駕肇事的吳男就是從竹聯幫貔貅堂「轉檯」到靜安會文山分會的成員，檢警懷疑他當天因為試毒後上路，造成死亡車禍。





專案小組報請台北地檢署檢察官先掃蕩靜安會位於文山區的毒品分裝場，逮捕控場的楊姓主嫌（25歲）等6人到案，並查獲毒咖啡原料卡西酮、封膜機、毒品咖啡包及犯案手機等相關證物。雖然文山一警方當時調查6人分屬竹聯幫青堂、明仁會成員，但專案小組事後調查發現這些老堂口黑幫成員均垂涎直屬么么的靜安會資源，因此紛紛加入。

靜安會除了販毒外，也在北市中山區、大安區進行酒店夜店圍事，黃姓主嫌發現有從事詐團林姓成員要脫離幫派自立，詐騙贓款也未依約上繳，黃嫌2024年3月率眾強押林男上車，到新北市深坑山區及宜蘭民宿內，持棍棒、玻璃擊破器教訓背骨小弟，幫眾甚至持玻璃擊破器敲打林男後腦，並強迫倒臥血泊的林男簽立1千萬元本票賠償。





同年7月間，黃男到木柵區木新路愛琴海KTV消費，疑因上廁所擦撞及買單消費糾紛，當場持鋼製模擬槍在店內開槍示威；黃男作風剽悍囂張，8月間又因涉嫌替中山區德惠街威尼斯酒店圍事討債，駕車到文山區把欠債酒客押到指南路山區毆打逼債，12月又因有酒客在該酒店內講話太大聲，與圍事黃嫌互罵，黃嫌當場命令小弟到車上拿彈簧刀，黃嫌持刀猛刺對方臀部，上述犯行遭北市警方和刑事局依法蒐報，專案小組在今年3月4日、11日兵分多路搜索，分赴北市文山區、宜蘭等拘提黃姓主嫌等12人到案。

警方當場查扣幫派圖示字畫、操作槍、棍棒、辣椒水、毒品K他命等證物，警詢後依涉犯組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由等罪嫌，將到案12人移送台北地檢署偵辦，黃男經法院裁定羈押禁見，其餘幫眾裁定5萬元交保、限制住居。

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