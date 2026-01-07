　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北男毒駕闖紅燈還講電話！拒檢一路逃竄　先吞22張罰單

▲張男毒駕講電話闖紅燈，沿途違規逃逸遭警方壓制逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲張男毒駕講電話闖紅燈，沿途違規逃逸遭警方壓制逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區昨天（6日）深夜發生一起警匪追逐。一名男子騎乘機車竟在警方面前闖紅燈，違規使用手機，警方上前攔查，男子卻直接在市區內上演你追我跑的戲碼，最後仍遭警方成功圍捕，經毒品唾液快篩檢測，呈現陽性反應，隨即依法帶回偵辦，另外警方對其再開出22張罰單，最高可罰13萬多元。

據了解，有詐欺前科的27歲張姓男子，昨天晚間11時許騎車行經板橋民生路三段、四維路口，卻無視號誌闖紅燈，又邊手持使用手機，遭巡邏警員察覺，立即上前示意受檢，但張男為了躲避查緝，無視交通規則沿著民生路、縣民大道、新站路、站前路、新府路逃竄，警員立即回報，尋求支援攔截圍捕。

▲張男毒駕講電話闖紅燈，沿途違規逃逸遭警方壓制逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲張男在巡邏警員面前，騎車邊講電話還闖紅燈。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方最後在縣民大道與新站路口將張男攔停，並依現行犯壓制上銬逮捕。警員附帶進行毒測，呈現陽性反應，隨即帶回派出所偵辦。而張男供稱，稍早在板橋地區閒晃，正準備回三重住處，因跟朋友講電話分心，才會不注意闖紅燈。警詢後，依毒品、公共危險罪移送新北地檢署偵辦，同時針對沿途違規部分，另開出22張罰單，最高可罰13萬1300元，同時吊扣牌照2年。

▲張男毒駕講電話闖紅燈，沿途違規逃逸遭警方壓制逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲張男為了逃避警方追捕，衝上人行道上逆向騎行。（圖／記者陸運陞翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 9483 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
失業倒數？這7種工作「2030年恐消失」
基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費
強烈冷氣團影響到明天！　最新預測曝
鄭家純懷孕「胎停」流產　醫揭4可能原因
快訊／元旦落海失聯　遺體7天後找到了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「小英男孩」鄭亦麟涉貪300萬交保　北檢抗告遭駁回確定

摩鐵主任有夠扯！讓毒梟免費住127天當據點　賠30萬還被起訴

快訊／釣客元旦落海失聯！7天後遺體尋獲了　躺台2線90K岸際礁石

法務部搭橋！全聯董座林敏雄加碼捐千萬　馨生人現身感性分享

獨／跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

病妻臥床經濟困難！花蓮通緝犯遭查獲移送　警爭取急難救助

台中翁出門買布丁　一路向南走4小時迷途...好心店家報警解圍

快訊／北醫旁男子隨機攻擊路人　警方當場制伏逮人

藥師註記藥單「媽媽是婊子」害醫院挨罰6萬　提告抗罰吞敗

快訊／陳舒怡抓共諜被列「台獨幫凶」　法務部長嚴正譴責回應

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

18縣市低溫特報　越晚越冷跌破10度

8分鐘掌握　黃仁勳CES演講5大重點　會思考的自動駕駛　Alpamayo來了

島根6.2地震「型態像台灣嘉南」　專家：前往日本5地區要留意

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

「小英男孩」鄭亦麟涉貪300萬交保　北檢抗告遭駁回確定

摩鐵主任有夠扯！讓毒梟免費住127天當據點　賠30萬還被起訴

快訊／釣客元旦落海失聯！7天後遺體尋獲了　躺台2線90K岸際礁石

法務部搭橋！全聯董座林敏雄加碼捐千萬　馨生人現身感性分享

獨／跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

病妻臥床經濟困難！花蓮通緝犯遭查獲移送　警爭取急難救助

台中翁出門買布丁　一路向南走4小時迷途...好心店家報警解圍

快訊／北醫旁男子隨機攻擊路人　警方當場制伏逮人

藥師註記藥單「媽媽是婊子」害醫院挨罰6萬　提告抗罰吞敗

快訊／陳舒怡抓共諜被列「台獨幫凶」　法務部長嚴正譴責回應

冬天洗鴛鴦浴「男友狂拒絕」　真相太真實！一票苦主：真的沒辦法

李在鎔掃100隻Labubu？傳聞登熱搜、股價飆　三星急澄清

黃曉明舊愛直播關濾鏡！　網抓包「牆壁在動」酸爆：住在異空間吧

16輛偵防車到位守護治安第一線　雲林縣持續強化警政量能

擠爆市府！台中伴手禮百家爭霸戰開打　老將新秀齊聚

熊霓瘦身有成「內衣全換新」 　剪30公分短髮燦笑「回頭率變高」

因盜版漫畫損失上億...日政府出招「AI偵測系統」、加速翻譯流程

四川社區群發簡訊提醒「多吃狗肉」　官方回應：只是養生建議

英文菜單貴1倍！大阪拉麵店「雙重定價」中國客氣炸　老闆喊冤

台股噴8530億天量！外資反手賣超298億元　調節台積電2.6萬張

【旅遊悲劇】旅遊倫敦時出事　手機直接被蒙面人搶走！

社會熱門新聞

搜救飛官辛柏毅第16hrs！妻、父母一見面抱頭痛哭

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

即／飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

F-16飛官失聯逾12小時！　家屬發聲求集氣

飛官辛柏毅失聯　親友不敢讓阿嬤知情

即／檢方、清潔員皆未上訴　32元電鍋案定讞

桃園男酒瓶攻擊少女性侵未遂案　判刑6年2月

基隆公寓1男遭砍　3兇嫌抓到了

台中網紅水產店「東石蚵」是假貨　經理被起訴

即／北醫旁男隨機攻擊路人　遭制伏逮捕

一夜情喜當爹！老實男要驗DNA　生母竟然失蹤了

空軍F-16失事　海巡救援畫面曝光

F-16花蓮外海失聯　海巡挺勁浪搜救畫面曝

強烈冷氣團襲台！台中24小時6人無心跳送醫

更多熱門

相關新聞

新北小貨車闖紅燈撞機車　2男噴飛1骨折

新北小貨車闖紅燈撞機車　2男噴飛1骨折

新北市泰山區今（6日）凌晨一名71歲曾姓老翁駕駛小貨車下新五路高架閘道口時，竟無視紅燈號誌直直衝出，撞上綠燈直行的雙載機車，導致23歲鄭姓機車騎士及後座吳姓男乘客當場噴飛。其中吳男傷勢較重，右腳出現骨折，所幸2人經送往輔大醫院救治後均無生命危險，詳細肇因及責任待警方調查。

三峽男吸喪屍毒蛇行　吞刑責+最高罰17萬

三峽男吸喪屍毒蛇行　吞刑責+最高罰17萬

5車連環撞竟是毒駕奪命！熱心駕駛被撞死

5車連環撞竟是毒駕奪命！熱心駕駛被撞死

找友跨年違停被查出酒駕+毒駕　這下慘了

找友跨年違停被查出酒駕+毒駕　這下慘了

毒駕逆向撞死警遭重判　高院撤銷發回國民法官更審

毒駕逆向撞死警遭重判　高院撤銷發回國民法官更審

關鍵字：

海山毒駕闖紅燈

讀者迴響

熱門新聞

小二女發現「九九乘法」的奧秘！　教授全嚇到

莫莉助理墜樓亡！遭網暴是「翻版蘿拉」

搜救飛官辛柏毅第16hrs！妻、父母一見面抱頭痛哭

羅志祥節目合體林襄主持！換掉原搭檔何美

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不一樣」　婚後最大摩擦曝

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

定期定額台積電　「1股都沒買到」一票笑+1

什麼工作「事少沒壓力？」　網點名1類型

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

「最強高中生」Ray全款拿下藍寶堅尼！

Joeman舊愛結婚一年「甜曝認定瞬間」　全因老公1句話

飲食清淡！27歲健身教練「精子畸形率破90%」崩潰

林俊傑才認愛！女友七七突現身派出所報案

更多

最夯影音

更多
F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面