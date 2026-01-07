新北男毒駕闖紅燈還講電話！拒檢一路逃竄　先吞22張罰單

▲張男毒駕講電話闖紅燈，沿途違規逃逸遭警方壓制逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區昨天（6日）深夜發生一起警匪追逐。一名男子騎乘機車竟在警方面前闖紅燈，違規使用手機，警方上前攔查，男子卻直接在市區內上演你追我跑的戲碼，最後仍遭警方成功圍捕，經毒品唾液快篩檢測，呈現陽性反應，隨即依法帶回偵辦，另外警方對其再開出22張罰單，最高可罰13萬多元。

據了解，有詐欺前科的27歲張姓男子，昨天晚間11時許騎車行經板橋民生路三段、四維路口，卻無視號誌闖紅燈，又邊手持使用手機，遭巡邏警員察覺，立即上前示意受檢，但張男為了躲避查緝，無視交通規則沿著民生路、縣民大道、新站路、站前路、新府路逃竄，警員立即回報，尋求支援攔截圍捕。

▲張男在巡邏警員面前，騎車邊講電話還闖紅燈。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方最後在縣民大道與新站路口將張男攔停，並依現行犯壓制上銬逮捕。警員附帶進行毒測，呈現陽性反應，隨即帶回派出所偵辦。而張男供稱，稍早在板橋地區閒晃，正準備回三重住處，因跟朋友講電話分心，才會不注意闖紅燈。警詢後，依毒品、公共危險罪移送新北地檢署偵辦，同時針對沿途違規部分，另開出22張罰單，最高可罰13萬1300元，同時吊扣牌照2年。

▲張男為了逃避警方追捕，衝上人行道上逆向騎行。（圖／記者陸運陞翻攝）