一夜情喜當爹！老實男「越想越不對勁」　生母竟然失蹤了

▲一夜激情後當爸，新北男直到2年後才確定，女嬰不是自己的孩子...（示意圖／pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

新北市一名男子和女網友有過一次性行為，不久後對方聲稱誕下他的小孩，他也順理成章領領。2年後，他越想越不對勁，懷疑女兒非親生，訴請確認親子關係，但女友卻在DNA鑑定前人間蒸發。法院認為，女方無故缺席鑑定，也未提出證據證明2人的父女關係，因此近日判決兩人親子關係不存在。

一夜情後「喜當爹」 越想越不對勁

根據判決書，阿明（化名）2022年4月在網路結識女方，曾發生一次性關係，但未同居。不久後，女方聲稱自己懷孕，生下女兒，並告訴他「這是你的孩子」，他便到戶政事務所辦理認領登記。

事後，阿明越想越不對勁，因為過去發生關係時，女方仍同時與其他異性交往，所以他懷疑自己不是生父，曾多次要求做親子鑑定，但女方都藉故推託。

撤訴換鑑定承諾 女友轉頭就失蹤

去年3月17日，阿明提起確認親子關係不存在訴訟。審理期間，女方要求阿明暫時撤訴，並承諾會帶著孩子一起去做親子鑑定，阿明信以為真撤訴後，女方卻隨即失蹤，至今仍拒絕讓雙方見面，也不願進行親子鑑定。

阿明認為，倘若自己確實是孩子的生父，女友何必蓄意阻撓見面及進行親子鑑定？女方上開舉動，恰恰足以證明雙方應不存在親子關係。

無故迴避鑑定又無證據 法院判親子關係不存在

法官審理後，安排了2次親子鑑定，要求3人赴調查局接受血緣鑑定，但只有阿明準時出現，女友始終未現身，甚至因其他案件被通緝，下落不明，直到最後都未到庭進行言詞辯論。

法官認為，女方無正當理由卻刻意迴避科學鑑定，又未提出相關證據證明2人父女關係，依經驗法則判斷，可依此認定男方的主張為真，因此採信阿明說法，於去年12月31日判決他與女嬰之間的親子關係不存在。全案仍可上訴。