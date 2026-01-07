　
社會焦點

一夜情喜當爹！老實男「越想越不對勁」　生母竟然失蹤了

▲嬰兒，新生兒，懷孕，小孩，寶寶，小寶貝，孩童，小生命，幼兒，baby。（圖／pixabay）

▲一夜激情後當爸，新北男直到2年後才確定，女嬰不是自己的孩子...（示意圖／pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

新北市一名男子和女網友有過一次性行為，不久後對方聲稱誕下他的小孩，他也順理成章領領。2年後，他越想越不對勁，懷疑女兒非親生，訴請確認親子關係，但女友卻在DNA鑑定前人間蒸發。法院認為，女方無故缺席鑑定，也未提出證據證明2人的父女關係，因此近日判決兩人親子關係不存在。

一夜情後「喜當爹」　越想越不對勁

根據判決書，阿明（化名）2022年4月在網路結識女方，曾發生一次性關係，但未同居。不久後，女方聲稱自己懷孕，生下女兒，並告訴他「這是你的孩子」，他便到戶政事務所辦理認領登記。

事後，阿明越想越不對勁，因為過去發生關係時，女方仍同時與其他異性交往，所以他懷疑自己不是生父，曾多次要求做親子鑑定，但女方都藉故推託。

撤訴換鑑定承諾　女友轉頭就失蹤

去年3月17日，阿明提起確認親子關係不存在訴訟。審理期間，女方要求阿明暫時撤訴，並承諾會帶著孩子一起去做親子鑑定，阿明信以為真撤訴後，女方卻隨即失蹤，至今仍拒絕讓雙方見面，也不願進行親子鑑定。

阿明認為，倘若自己確實是孩子的生父，女友何必蓄意阻撓見面及進行親子鑑定？女方上開舉動，恰恰足以證明雙方應不存在親子關係。

無故迴避鑑定又無證據　法院判親子關係不存在

法官審理後，安排了2次親子鑑定，要求3人赴調查局接受血緣鑑定，但只有阿明準時出現，女友始終未現身，甚至因其他案件被通緝，下落不明，直到最後都未到庭進行言詞辯論。

法官認為，女方無正當理由卻刻意迴避科學鑑定，又未提出相關證據證明2人父女關係，依經驗法則判斷，可依此認定男方的主張為真，因此採信阿明說法，於去年12月31日判決他與女嬰之間的親子關係不存在。全案仍可上訴。

 
01/04 全台詐欺最新數據

急凍探6℃　最冷時刻還沒到
快訊／國1死亡車禍！　女駕駛搶救無效亡
快訊／飛官辛柏毅失聯14hrs！　母拄拐杖現身
快訊／回收32元電鍋送拾荒婦　檢方、清潔員不上訴...判刑確
《驚聲尖笑》女星離奇亡！　身體驚見外傷
30歲OL沒運動「只改變早餐」瘦5kg！醫驚：脂肪肝全消失了
羅志祥節目合體林襄主持！換掉原搭檔何美　她粉絲1年狂掉1.3
冷到沒完沒了　回溫時間曝
大谷翔平2026年「最強運勢」連奪第一！觀眾驚嘆：哪裡都是主
F-16飛官失聯逾12小時！愛妻崩潰哭腫眼　家屬求全國集氣

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

