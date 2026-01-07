　
社會 社會焦點 保障人權

F-16飛官失聯逾12小時！愛妻崩潰哭腫眼　家屬求全國集氣

記者葉國吏／綜合報導　

花蓮空軍基地一架F-16編號6700的單座戰機，6日晚執行夜訓時突然出狀況，飛官辛柏毅上尉在花蓮豐濱東方10海浬處跳傘失聯。軍方已全面展開搜救，辛柏毅家屬心情煎熬，總統賴清德要求全力搶救，社會各界也為他集氣。

▲▼民眾分享先前碰上辛柏毅時，對方還向他們道歉。（圖／網友提供）

▲民眾分享先前碰上辛柏毅時，對方還向他們道歉。（圖／網友提供）

F-16夜訓失事　飛官急跳傘失聯
花蓮空軍基地昨晚發生意外，一架編號6700的F-16戰機在進行例行夜間飛行訓練時，突然遇到緊急狀況。飛行員辛柏毅上尉在晚間7點29分於花蓮縣豐濱鄉外海10海浬處跳傘，目前下落不明，軍方正積極搜尋他的蹤跡。

這起事故發生前兩天，辛柏毅才剛和太太從冰島度蜜月返台，沒想到如今卻在外海失聯，讓親屬陷入極度焦慮。辛家人表示，家裡每個人都希望他能平安回來，妻子也因擔心而淚流不止。

家屬心情煎熬　全國集氣祈福
飛官失聯的消息傳出後，總統賴清德第一時間指示國防部及相關單位把「人員平安」列為最高目標，全力投入搜救行動。他強調，每一位國軍都是國家重要支柱，呼籲大家一起為辛上尉與搜救人員打氣，盼能拼盡每一秒把人帶回家。

▲圖為花蓮空軍基地編號6700的F-16AM。（圖／記者陳煥丞攝）

辛柏毅家人則在受訪時哽咽喊話：「拜託你一定要撐下去，快點回家好嗎？」家屬透露，妻子已經等到快崩潰，眼睛都哭腫了，全家人都在等辛柏毅回來，也希望全世界都能一起幫他集氣，祈禱他平安歸來。

軍方海空動員　黃金時間全力搜尋
空軍應變中心與海巡署、黑鷹搜救直升機及多艘軍艦，已針對事故發生的海域展開地毯式搜索，搶在黃金救援時間內找到辛柏毅。軍方表示，將投入一切資源，不放棄任何希望。

針對這起事故，空軍預計今早10點在花蓮空軍基地「飛虎廳」召開專案報告記者會，對外說明最新進展。目前，全體搜救人員正緊鑼密鼓搜尋，盼能早日傳來好消息，讓家屬與社會放心。

▼F-16夜訓失事。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

▲▼F-16夜訓失事。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

01/04 全台詐欺最新數據

