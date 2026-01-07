　
社會 社會焦點 保障人權

雙門Smart左轉撞賓士畫面曝　294萬跑旅車頭爛毀「右眼失明」

記者邱中岳／台北報導

北市內湖區舊宗路一段、新湖二路口7日中午時分，一台左轉的Smart雙門轎車，與賓士跑旅發生碰撞，Smart失控打滑車頭撞上分隔島，賓士則是右前方車頭撞爛，所幸這起車禍無人傷亡。

警方調查，46歲的李女在7日中午12時許，開著Smart451，沿著北市內湖區新湖二路左轉舊宗路一段，但是右側車身與30歲黃姓男子所駕駛直行的賓士GLC Coupe跑旅車發生碰撞，警方獲報後趕往現場處理。

▲▼內湖舊宗路一段、新湖二路口發生一起車禍，賓士跑旅右側車燈被撞掉。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲內湖舊宗路一段、新湖二路口發生一起車禍，賓士跑旅右車燈被撞掉。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方到場後，發現李女駕駛的Smart451系列雙門轎車，撞上賓士跑旅車後失控打滑，整台車撞上路邊分隔島，導致車頭幾乎全毀，賓士跑旅車被撞後則是右前車頭遭撞毀，連車頭燈都被撞掉。

所幸兩名駕駛都沒有受傷，警方也依規定對兩人進行酒測，酒測值為0，另外，警方調閱監視器，發現左轉的李姓女駕駛，並未禮讓直行的賓士跑旅，但確切肇事原因與債任仍待進一步釐清。

▲Smart451雙門自小客車左轉撞上直行的賓士跑旅，打滑後自撞分隔島。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲Smart451雙門自小客車左轉撞上直行的賓士跑旅，打滑後自撞分隔島。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，兩人當時都開車要回公司途中，而李女所駕駛的Smart451車款，規格主要為1.0升自然進氣和渦輪增壓兩款，都採用2門2人座設計、後輪驅動，配備5速或6速自手排變速箱，車身小巧，以靈活市區穿梭和節能著稱。

另外，車頭燈都被撞掉的賓士GLC Coupe跑旅車，是現今熱門車款之一，價格依照不同馬力在價格上有所區別，最低的入門款就要價294萬元起，最貴的則上看600多萬元。

01/05 全台詐欺最新數據

541 2 9483 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

失業倒數？這7種工作「2030年恐消失」
基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費
強烈冷氣團影響到明天！　最新預測曝
鄭家純懷孕「胎停」流產　醫揭4可能原因

「小英男孩」鄭亦麟涉貪300萬交保　北檢抗告遭駁回確定

摩鐵主任有夠扯！讓毒梟免費住127天當據點　賠30萬還被起訴

快訊／釣客元旦落海失聯！7天後遺體尋獲了　躺台2線90K岸際礁石

法務部搭橋！全聯董座林敏雄加碼捐千萬　馨生人現身感性分享

獨／跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

病妻臥床經濟困難！花蓮通緝犯遭查獲移送　警爭取急難救助

台中翁出門買布丁　一路向南走4小時迷途...好心店家報警解圍

快訊／北醫旁男子隨機攻擊路人　警方當場制伏逮人

藥師註記藥單「媽媽是婊子」害醫院挨罰6萬　提告抗罰吞敗

快訊／陳舒怡抓共諜被列「台獨幫凶」　法務部長嚴正譴責回應

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

18縣市低溫特報　越晚越冷跌破10度

8分鐘掌握　黃仁勳CES演講5大重點　會思考的自動駕駛　Alpamayo來了

島根6.2地震「型態像台灣嘉南」　專家：前往日本5地區要留意

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

台灣人打醫美僅次於韓國！尤其最愛雷射、煥膚類療程

冬天洗鴛鴦浴「男友狂拒絕」　真相太真實！一票苦主：真的沒辦法

李在鎔掃100隻Labubu？傳聞登熱搜、股價飆　三星急澄清

黃曉明舊愛直播關濾鏡！　網抓包「牆壁在動」酸爆：住在異空間吧

16輛偵防車到位守護治安第一線　雲林縣持續強化警政量能

擠爆市府！台中伴手禮百家爭霸戰開打　老將新秀齊聚

熊霓瘦身有成「內衣全換新」 　剪30公分短髮燦笑「回頭率變高」

因盜版漫畫損失上億...日政府出招「AI偵測系統」、加速翻譯流程

四川社區群發簡訊提醒「多吃狗肉」　官方回應：只是養生建議

英文菜單貴1倍！大阪拉麵店「雙重定價」中國客氣炸　老闆喊冤

【火流星劃破夜空！】墾丁天空突現藍光　單車環島男全錄下

搜救飛官辛柏毅第16hrs！妻、父母一見面抱頭痛哭

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

即／飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

F-16飛官失聯逾12小時！　家屬發聲求集氣

飛官辛柏毅失聯　親友不敢讓阿嬤知情

即／檢方、清潔員皆未上訴　32元電鍋案定讞

桃園男酒瓶攻擊少女性侵未遂案　判刑6年2月

基隆公寓1男遭砍　3兇嫌抓到了

台中網紅水產店「東石蚵」是假貨　經理被起訴

即／北醫旁男隨機攻擊路人　遭制伏逮捕

一夜情喜當爹！老實男要驗DNA　生母竟然失蹤了

空軍F-16失事　海巡救援畫面曝光

F-16花蓮外海失聯　海巡挺勁浪搜救畫面曝

強烈冷氣團襲台！台中24小時6人無心跳送醫

宜蘭路口汽機車對撞！騎士倒地不起送醫

宜蘭路口汽機車對撞！騎士倒地不起送醫

宜蘭市宜興路一段及新民路路口昨（5日）中午發生一起機車與轎車與相撞事故。機車騎士疑似闖紅燈，與一輛黃燈左轉的轎車在路口發生碰撞。撞擊瞬間，機車零件散落滿地，騎士倒地受傷，場面相當驚悚。

快訊／黃仁勳公布全新AI「Alpamayo」　合作賓士搭載自駕系統

快訊／黃仁勳公布全新AI「Alpamayo」　合作賓士搭載自駕系統

泡菜妹開賓士深夜酒駕　失控衝撞列車

泡菜妹開賓士深夜酒駕　失控衝撞列車

賓士男洗完車躺駕駛座命危　裝葉克膜搶救中

賓士男洗完車躺駕駛座命危　裝葉克膜搶救中

寶嘉聯合「4大品牌、19款新車」規模最大

寶嘉聯合「4大品牌、19款新車」規模最大

轎車賓士分隔島

小二女發現「九九乘法」的奧秘！　教授全嚇到

莫莉助理墜樓亡！遭網暴是「翻版蘿拉」

搜救飛官辛柏毅第16hrs！妻、父母一見面抱頭痛哭

羅志祥節目合體林襄主持！換掉原搭檔何美

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不一樣」　婚後最大摩擦曝

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

定期定額台積電　「1股都沒買到」一票笑+1

什麼工作「事少沒壓力？」　網點名1類型

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

「最強高中生」Ray全款拿下藍寶堅尼！

Joeman舊愛結婚一年「甜曝認定瞬間」　全因老公1句話

飲食清淡！27歲健身教練「精子畸形率破90%」崩潰

林俊傑才認愛！女友七七突現身派出所報案

