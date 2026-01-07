雙門Smart左轉撞賓士畫面曝　294萬跑旅車頭爛毀「右眼失明」

記者邱中岳／台北報導

北市內湖區舊宗路一段、新湖二路口7日中午時分，一台左轉的Smart雙門轎車，與賓士跑旅發生碰撞，Smart失控打滑車頭撞上分隔島，賓士則是右前方車頭撞爛，所幸這起車禍無人傷亡。

警方調查，46歲的李女在7日中午12時許，開著Smart451，沿著北市內湖區新湖二路左轉舊宗路一段，但是右側車身與30歲黃姓男子所駕駛直行的賓士GLC Coupe跑旅車發生碰撞，警方獲報後趕往現場處理。

▲內湖舊宗路一段、新湖二路口發生一起車禍，賓士跑旅右車燈被撞掉。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方到場後，發現李女駕駛的Smart451系列雙門轎車，撞上賓士跑旅車後失控打滑，整台車撞上路邊分隔島，導致車頭幾乎全毀，賓士跑旅車被撞後則是右前車頭遭撞毀，連車頭燈都被撞掉。

所幸兩名駕駛都沒有受傷，警方也依規定對兩人進行酒測，酒測值為0，另外，警方調閱監視器，發現左轉的李姓女駕駛，並未禮讓直行的賓士跑旅，但確切肇事原因與債任仍待進一步釐清。

▲Smart451雙門自小客車左轉撞上直行的賓士跑旅，打滑後自撞分隔島。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，兩人當時都開車要回公司途中，而李女所駕駛的Smart451車款，規格主要為1.0升自然進氣和渦輪增壓兩款，都採用2門2人座設計、後輪驅動，配備5速或6速自手排變速箱，車身小巧，以靈活市區穿梭和節能著稱。

另外，車頭燈都被撞掉的賓士GLC Coupe跑旅車，是現今熱門車款之一，價格依照不同馬力在價格上有所區別，最低的入門款就要價294萬元起，最貴的則上看600多萬元。