高雄男當「小蜜蜂」日賺3500元　下場繳10萬換緩刑

記者黃翊婷／綜合報導

潘姓男子受僱擔任運毒司機（俗稱小蜜蜂），去年4月間接獲上游毒販指示，帶著7包毒品前往指定地點面交，沒想到買家是警員喬裝的，他當場被捕。潘男落網後坦承幫忙販毒，一天報酬為3500元，日前被高雄地院法官依共同犯販賣第三級毒品未遂罪，判處2年有期徒刑，緩刑5年，還要向公庫支付10萬元。

▲潘男擔任運毒司機，日薪3500元，最後卻「倒賠10萬元」。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，潘男受僱擔任運毒司機，他透過通訊軟體Telegram與暱稱「牢濕萊濕」的毒販保持聯繫，如果有人想買毒，會由「牢濕萊濕」提供毒品，他再依照指示前往約定地點完成交易。

一名警員去年4月間執行網路巡邏時，發現該販毒集團的交易文章，於是假裝成買家與「牢濕萊濕」聯繫，並約定以2800元的價格購買1包愷他命和6包含有4-甲基甲基卡西酮的毒品咖啡包。

接著，潘男收到「牢濕萊濕」的聯繫，前往指定地點赴約，結果人一抵達，就被警員當場逮捕。潘男在接受偵查及法院審理期間，坦承有幫忙「牢濕萊濕」販賣毒品，一天可以獲得3500元報酬。

高雄地院法官認為，潘男的行為助長毒品氾濫風氣，確實不可取，考量到他犯後始終坦承犯行，事後也積極配合警方調查，雖然沒有查到毒品來源，但仍可相信他已有悔意，最終依共同犯販賣第三級毒品未遂罪，判處他有期徒刑2年，緩刑5年，附加條件包含向公庫支付10萬元、提供240個小時的義務勞務，以及參加2場法治教育課程，全案仍可上訴。