快訊／回收32元電鍋送拾荒婦　檢方、清潔員不上訴...一審判刑確定

▲北市黃姓清潔隊員將殘值32元的舊電鍋給拾荒嬤，被依《貪污治罪條例》起訴，檢方今決定不上訴。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名黃姓清潔員因將殘值僅32元的舊電鍋轉送給拾荒阿嬤，被依《貪污治罪條例》起訴。士院歷經約2個月審理後，於去年12月2日宣判，判處黃男有期徒刑3月、緩刑2年，並褫奪公權1年。士林地檢署經研議後決定不上訴，被告亦未提起上訴，全案將依一審判決結果確定。

士院判決指出，黃男自1990年起擔任北市政府環境保護局清潔隊員，負責垃圾清運與資源回收工作，依法屬具有職務權限的公務員，且依相關規定，不得擅自占有或處分回收物品。黃男卻於2024年7月26日晚間，在北投焚化廠旁的資源回收轉運站內，將隨車收運的大同電鍋1個取走，載回住處，隔日再轉贈給住處附近從事資源回收的婦人，涉犯侵占職務上持有非公用私有財物罪。

法官審理指出，該電鍋經鑑價後殘值僅32.56元，黃男並未轉售牟利，而是在確認仍可使用後轉送他人；此外，黃男於偵查中即坦承犯行，並主動將電鍋繳回所屬單位，後續更在廉政機關尚未掌握其犯行前，主動向廉政署北部地區調查組自首，符合多項減刑要件。

▲提起上訴的程序，當事人（檢察官、被告）可在收到判決後20日內提出上訴狀。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

合議庭認為，黃男行為已損及公務員廉潔形象，原應嚴肅以對，但考量其侵占財物價值極低、犯後態度良好、未曾因故意犯罪受有期徒刑以上宣告，且對所屬機關財政影響有限，屬情節輕微；若逕以貪污罪最低本刑處罰，顯有過重之虞，因此依《貪污治罪條例》及刑法相關規定，多次減刑後，判處有期徒刑3月，宣告緩刑2年，並依法褫奪公權1年。

至於是否續爭二審，檢方於收受判決書後，於法定上訴期間內完成內部研議，決定不上訴；被告方面亦未行使上訴權。依刑事訴訟程序，檢方與被告若在期限內均未上訴，案件即不會進入二審，一審判決將生效並確定。