　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

抓共諜被國台辦點名「台獨幫凶」　女檢座陳舒怡報名檢察長遴選

▲▼高檢署檢察官陳舒怡。（圖／記者劉昌松攝）

▲曾偵辦共諜案、遭中國國台辦點名的高檢署檢察官陳舒怡亦名列其中。（資料圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

法務部啟動新一波檢察長遴選作業，9位票選檢審委員今（7）日公告第一波候選人名單，共20人報名或經推薦並確認有意願；報名受理至今下午5時30分截止。其中，曾偵辦共諜案、遭中國國台辦點名的高檢署檢察官陳舒怡亦名列其中，引發關注。

在公布的名單中，現任台灣高等檢察署檢察官陳舒怡亦名列其中。陳舒怡過去曾負責偵辦多起「共諜」相關案件，並因相關案件遭中國大陸國台辦點名，列入其所稱「台獨打手幫凶」名單，此次報名角逐檢察長職務，引發外界關注。

本次檢察長遴選，主要因多個地檢署首長職缺將陸續出缺。現任士林地檢署檢察長張云綺、台中地檢署檢察長張介欽任期將屆；此外，新竹地檢署前檢察長陳松吉借調國家安全局擔任副局長後留下缺額，屏東地檢署檢察長陳盈錦也預計於今年2月23日退休。法務部初步規畫，將遴選4至6名檢察長，補足相關人事空缺。

票選檢審委員指出，檢察長候選人報名及推薦期間，自公告日起受理至今（7）日下午5時30分截止，為促進遴選程序透明與周延，先行辦理第一次公告，公布目前已報名或經推薦且確認有意願的人選名單，供各界檢視是否仍有遺漏。

票選委員也說明，若仍有人有意願報名或推薦（須經本人確認同意），可於截止期限前向任一票選檢審委員表達；自明（8）日起，委員將公開向各界蒐集意見，作為後續遴選審酌的重要參考。至於僅遭他人推薦，但經委員親自詢問後確認無意願者，基於公平機制及尊重個人意願，將不予公告。

此外，票選委員提醒，若於截止期限後始提出報名或推薦，導致各界無法公平檢視並廣泛提供意見，依法雖仍具候選資格，但是否涉及規避全國檢察官公評，將列入委員審酌範圍。

本次第一波公告的20名候選人，涵蓋高等檢察署、地檢署及法務部、廉政體系等現職檢察官與主管，後續遴選結果，將牽動多個地檢署首長人事布局，備受檢察體系與法界關注。

▼第一波公告的20名候選人。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

更新：檢察長報名候選人完整名單（共26人，依司法官期別，底線為新增名單

33期

洪信旭｜法務部保護司司長

吳祚延｜法務部行政執行署臺中分署分署長

34期

洪家原｜法務部法制司司長

戴東麗｜臺北地檢署檢察官

35期

洪景明｜宜蘭地檢署檢察官

38期

林宏松｜司法院政風處處長

簡美慧｜法務部檢察司副司長

林秀敏｜法務部保護司副司長

吳怡明｜最高檢察署調辦事檢察官兼書記官長

林漢強｜法務部廉政署副署長

邱智宏｜士林地檢署檢察官兼廉政署肅貪組組長

鄧媛｜臺北地檢署檢察官兼廉政署北調組組長

陳淑雲｜臺灣高等檢察署檢察官

張紜瑋｜臺灣高等檢察署檢察官

郭靜文｜臺中高分檢檢察官

39期

黃立維｜法務部行政執行署新北分署分署長

趙燕利｜臺灣高等檢察署檢察官

白忠志｜臺灣高等檢察署檢察官

陳玉華｜臺灣高等檢察署檢察官

黃裕峯｜臺中地檢署檢察官

40期

陳舒怡｜臺灣高等檢察署檢察官

黃正雄｜臺灣高等檢察署檢察官

黃彥琿｜新北地檢署檢察官

41期

王鑫健｜臺北地檢署檢察官

劉俊杰｜臺中地檢署檢察官兼任廉政署中調組組長

42期

葉建成｜臺中高分檢檢察官

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 9483 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
失業倒數？這7種工作「2030年恐消失」
基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費
強烈冷氣團影響到明天！　最新預測曝
鄭家純懷孕「胎停」流產　醫揭4可能原因
快訊／元旦落海失聯　遺體7天後找到了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「小英男孩」鄭亦麟涉貪300萬交保　北檢抗告遭駁回確定

摩鐵主任有夠扯！讓毒梟免費住127天當據點　賠30萬還被起訴

快訊／釣客元旦落海失聯！7天後遺體尋獲了　躺台2線90K岸際礁石

法務部搭橋！全聯董座林敏雄加碼捐千萬　馨生人現身感性分享

獨／跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

病妻臥床經濟困難！花蓮通緝犯遭查獲移送　警爭取急難救助

台中翁出門買布丁　一路向南走4小時迷途...好心店家報警解圍

快訊／北醫旁男子隨機攻擊路人　警方當場制伏逮人

藥師註記藥單「媽媽是婊子」害醫院挨罰6萬　提告抗罰吞敗

快訊／陳舒怡抓共諜被列「台獨幫凶」　法務部長嚴正譴責回應

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

18縣市低溫特報　越晚越冷跌破10度

8分鐘掌握　黃仁勳CES演講5大重點　會思考的自動駕駛　Alpamayo來了

島根6.2地震「型態像台灣嘉南」　專家：前往日本5地區要留意

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

「小英男孩」鄭亦麟涉貪300萬交保　北檢抗告遭駁回確定

摩鐵主任有夠扯！讓毒梟免費住127天當據點　賠30萬還被起訴

快訊／釣客元旦落海失聯！7天後遺體尋獲了　躺台2線90K岸際礁石

法務部搭橋！全聯董座林敏雄加碼捐千萬　馨生人現身感性分享

獨／跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

病妻臥床經濟困難！花蓮通緝犯遭查獲移送　警爭取急難救助

台中翁出門買布丁　一路向南走4小時迷途...好心店家報警解圍

快訊／北醫旁男子隨機攻擊路人　警方當場制伏逮人

藥師註記藥單「媽媽是婊子」害醫院挨罰6萬　提告抗罰吞敗

快訊／陳舒怡抓共諜被列「台獨幫凶」　法務部長嚴正譴責回應

冬天洗鴛鴦浴「男友狂拒絕」　真相太真實！一票苦主：真的沒辦法

李在鎔掃100隻Labubu？傳聞登熱搜、股價飆　三星急澄清

黃曉明舊愛直播關濾鏡！　網抓包「牆壁在動」酸爆：住在異空間吧

16輛偵防車到位守護治安第一線　雲林縣持續強化警政量能

擠爆市府！台中伴手禮百家爭霸戰開打　老將新秀齊聚

熊霓瘦身有成「內衣全換新」 　剪30公分短髮燦笑「回頭率變高」

因盜版漫畫損失上億...日政府出招「AI偵測系統」、加速翻譯流程

四川社區群發簡訊提醒「多吃狗肉」　官方回應：只是養生建議

英文菜單貴1倍！大阪拉麵店「雙重定價」中國客氣炸　老闆喊冤

台股噴8530億天量！外資反手賣超298億元　調節台積電2.6萬張

【暖心的攙扶超人】阿嬤跌路上臉擦傷　路過駕駛急扶起後送回家

社會熱門新聞

搜救飛官辛柏毅第16hrs！妻、父母一見面抱頭痛哭

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

即／飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

F-16飛官失聯逾12小時！　家屬發聲求集氣

飛官辛柏毅失聯　親友不敢讓阿嬤知情

即／檢方、清潔員皆未上訴　32元電鍋案定讞

桃園男酒瓶攻擊少女性侵未遂案　判刑6年2月

基隆公寓1男遭砍　3兇嫌抓到了

台中網紅水產店「東石蚵」是假貨　經理被起訴

即／北醫旁男隨機攻擊路人　遭制伏逮捕

一夜情喜當爹！老實男要驗DNA　生母竟然失蹤了

空軍F-16失事　海巡救援畫面曝光

F-16花蓮外海失聯　海巡挺勁浪搜救畫面曝

強烈冷氣團襲台！台中24小時6人無心跳送醫

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

小二女發現「九九乘法」的奧秘！　教授全嚇到

莫莉助理墜樓亡！遭網暴是「翻版蘿拉」

搜救飛官辛柏毅第16hrs！妻、父母一見面抱頭痛哭

羅志祥節目合體林襄主持！換掉原搭檔何美

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不一樣」　婚後最大摩擦曝

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

定期定額台積電　「1股都沒買到」一票笑+1

什麼工作「事少沒壓力？」　網點名1類型

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

「最強高中生」Ray全款拿下藍寶堅尼！

Joeman舊愛結婚一年「甜曝認定瞬間」　全因老公1句話

飲食清淡！27歲健身教練「精子畸形率破90%」崩潰

林俊傑才認愛！女友七七突現身派出所報案

更多

最夯影音

更多
F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面