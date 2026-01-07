抓共諜被國台辦點名「台獨幫凶」　女檢座陳舒怡報名檢察長遴選

▲曾偵辦共諜案、遭中國國台辦點名的高檢署檢察官陳舒怡亦名列其中。（資料圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

法務部啟動新一波檢察長遴選作業，9位票選檢審委員今（7）日公告第一波候選人名單，共20人報名或經推薦並確認有意願；報名受理至今下午5時30分截止。其中，曾偵辦共諜案、遭中國國台辦點名的高檢署檢察官陳舒怡亦名列其中，引發關注。

在公布的名單中，現任台灣高等檢察署檢察官陳舒怡亦名列其中。陳舒怡過去曾負責偵辦多起「共諜」相關案件，並因相關案件遭中國大陸國台辦點名，列入其所稱「台獨打手幫凶」名單，此次報名角逐檢察長職務，引發外界關注。

本次檢察長遴選，主要因多個地檢署首長職缺將陸續出缺。現任士林地檢署檢察長張云綺、台中地檢署檢察長張介欽任期將屆；此外，新竹地檢署前檢察長陳松吉借調國家安全局擔任副局長後留下缺額，屏東地檢署檢察長陳盈錦也預計於今年2月23日退休。法務部初步規畫，將遴選4至6名檢察長，補足相關人事空缺。

票選檢審委員指出，檢察長候選人報名及推薦期間，自公告日起受理至今（7）日下午5時30分截止，為促進遴選程序透明與周延，先行辦理第一次公告，公布目前已報名或經推薦且確認有意願的人選名單，供各界檢視是否仍有遺漏。

票選委員也說明，若仍有人有意願報名或推薦（須經本人確認同意），可於截止期限前向任一票選檢審委員表達；自明（8）日起，委員將公開向各界蒐集意見，作為後續遴選審酌的重要參考。至於僅遭他人推薦，但經委員親自詢問後確認無意願者，基於公平機制及尊重個人意願，將不予公告。

此外，票選委員提醒，若於截止期限後始提出報名或推薦，導致各界無法公平檢視並廣泛提供意見，依法雖仍具候選資格，但是否涉及規避全國檢察官公評，將列入委員審酌範圍。

本次第一波公告的20名候選人，涵蓋高等檢察署、地檢署及法務部、廉政體系等現職檢察官與主管，後續遴選結果，將牽動多個地檢署首長人事布局，備受檢察體系與法界關注。

▼第一波公告的20名候選人。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

更新：檢察長報名候選人完整名單（共26人，依司法官期別，底線為新增名單）

33期

洪信旭｜法務部保護司司長

吳祚延｜法務部行政執行署臺中分署分署長

34期

洪家原｜法務部法制司司長

戴東麗｜臺北地檢署檢察官

35期

洪景明｜宜蘭地檢署檢察官

38期

林宏松｜司法院政風處處長

簡美慧｜法務部檢察司副司長

林秀敏｜法務部保護司副司長

吳怡明｜最高檢察署調辦事檢察官兼書記官長

林漢強｜法務部廉政署副署長

邱智宏｜士林地檢署檢察官兼廉政署肅貪組組長

鄧媛｜臺北地檢署檢察官兼廉政署北調組組長

陳淑雲｜臺灣高等檢察署檢察官

張紜瑋｜臺灣高等檢察署檢察官

郭靜文｜臺中高分檢檢察官

39期

黃立維｜法務部行政執行署新北分署分署長

趙燕利｜臺灣高等檢察署檢察官

白忠志｜臺灣高等檢察署檢察官

陳玉華｜臺灣高等檢察署檢察官

黃裕峯｜臺中地檢署檢察官

40期

陳舒怡｜臺灣高等檢察署檢察官

黃正雄｜臺灣高等檢察署檢察官

黃彥琿｜新北地檢署檢察官

41期

王鑫健｜臺北地檢署檢察官

劉俊杰｜臺中地檢署檢察官兼任廉政署中調組組長

42期

葉建成｜臺中高分檢檢察官