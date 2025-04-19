通緝鴛鴦找毒友解癮！遇警查緝急跳窗衝頂樓　狼狽落網　

記者陸運陞／新北報導

新北市蘆洲區一名女子，因毒品案件遭通緝被警方鎖定，前天（17日）傍晚，女子與男友到友人住處吸毒，警方隨即上門查緝，女子與男友跳窗後分頭逃逸，女子則往頂樓逃跑，沒想到卻無處躲藏，遭隨後趕到的警員逮捕，而往大門逃跑的男友也遭壓制，警方在屋內搜出各式毒品，將3人帶回派出所偵辦。

▲林男從2樓跳窗往1樓逃逸，被隨即趕抵警員壓制在地。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，41歲林姓男子因涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例、公共危險先後遭桃園及新北地檢發布通緝，與其交往的41歲張女，也因毒品案遭新北地檢署通緝。前天傍晚林男與張女到蘆洲民族街找42歲蔡女，警方獲報，隨即趕往查緝，警員敲門表明身分時，林男與張女卻心虛地從2樓跳窗，並分別往1樓及頂樓逃逸。

▲逃往9樓頂的張女，因無處躲藏也遭警方查獲。（圖／記者陸運陞翻攝）

但林男才逃出大門，就遭警方壓制逮捕，而逃往9樓頂的張女，卻因無處躲藏隨即被警員發現；警方控制在屋內的蔡女，並搜出毒品海洛因、安非他命、K他命、依托咪酯及煙彈等各式毒品。警方偵訊後依槍砲、公共危險通緝、毒品將林男移送桃園及新北地檢署偵辦，而張女及蔡女則依毒品罪移送新北地檢署偵辦。

▲警方在蔡女屋內查獲海洛因、K他命、安非他命及依託咪酯等各式毒品。（圖／記者陸運陞翻攝）