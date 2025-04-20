統領商圈酒店妹當街抽K菸！見警急踩腳下　身上還有一堆慘了

記者張君豪／台北報導

19日6時50分，北市大安區忠孝東路四段統領商圈後方茶街有一名酒店女子下班後在路旁等待友人，但她卻當街拉K，刺鼻毒品味道引發騎車經過的警員注目，酒店妹心虛立刻把菸踩熄丟在腳下，但此舉更讓警方研判有異，上前盤查這名穿著清涼的酒店妹，一近身就聞到噁心的K他命氣味，員警詢問她是否吸食K他命，該女心虛交付隨身攜帶的K他命和毒咖啡包等毒品，當場遭警方逮捕帶回。

▲北市大安區一酒店妹在路旁抽K菸遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

轄區大安警方表示：警員上前盤查，就聞到酒店妹林女（27歲、經查有詐欺前案紀錄）身上有濃厚毒品味道，林女看到員警，立刻把正在吸食的菸蒂丟在地上並用高跟鞋踩住，但舉動太明顯反引起警方懷疑，員警發現她身上還有K他命1小包、K菸1支，毒品咖啡包8包。





林女當場被警方逮捕帶回，警方用毒品試劑檢驗後，發現8包毒咖啡包均含有三級毒品卡西酮成分，加上總量超過5公克，已達毒品危害防制條例移送標準，警訊後依持有毒品罪嫌將她移送台北地檢署偵辦。林女對毒品來源交代不清，辯稱是向僅知綽號的藥頭購買，警方將循線溯源追查。

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