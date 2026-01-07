藏匿「傅崐萁管家」判刑8月　律師張睿文還被移送懲戒

▲律師張睿文因藏匿傅崐萁管家妨害司法調查，被移送律師懲戒。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦國民黨立委傅崐萁「競選小物」涉賄選案，傅的管家李慶隆去年到案後一度失聯，檢調追查發現是辯護律師張睿文幫忙租屋匿蹤，張睿文因藏匿人犯罪被判刑8月、緩刑5年，需繳庫120萬元；台北地檢署7日再以蒙蔽欺罔司法，損害律師名譽信用，阻礙發現真實情節重大等理由，將張睿文移送懲戒。

張睿文是執業逾20年的資深律師，於傅崐萁擔任花蓮縣長期間，常受委任處理花蓮縣府訴訟，被視為傅的「御用律師」之一。傅崐萁遭告發，2024年為爭取競選立法院院長，贈送修容組等3種「競選小物」給國民黨籍立委，北檢分案展開偵辦。

李慶隆在2025年3月11日到案應訊，深夜獲得交保離開就去向不明，檢調後續通知李男出庭被放鴿子，5月2日發布通緝，張睿文卻聲稱，和交保的李男各自離開地檢署，就沒再聯繫。

但檢方查出，李慶隆獲得交保後，把車開到張睿文律師事務所地下室停放，並拆掉前後車牌，再由張開車送李到事先以月付1.7萬元租下的台北市大安區套房入住，涉藏匿人犯罪。李慶隆事後在另名律師陪同投案後，獲交保100萬元並接受電子監控。