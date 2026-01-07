　
社會 社會焦點 保障人權

藏匿「傅崐萁管家」判刑8月　律師張睿文還被移送懲戒

▲▼涉藏匿傅崐萁管家50萬交保　律師張睿文嗆記者：你是神經病喔。（圖／記者劉昌松攝）

▲律師張睿文因藏匿傅崐萁管家妨害司法調查，被移送律師懲戒。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦國民黨立委傅崐萁「競選小物」涉賄選案，傅的管家李慶隆去年到案後一度失聯，檢調追查發現是辯護律師張睿文幫忙租屋匿蹤，張睿文因藏匿人犯罪被判刑8月、緩刑5年，需繳庫120萬元；台北地檢署7日再以蒙蔽欺罔司法，損害律師名譽信用，阻礙發現真實情節重大等理由，將張睿文移送懲戒。

張睿文是執業逾20年的資深律師，於傅崐萁擔任花蓮縣長期間，常受委任處理花蓮縣府訴訟，被視為傅的「御用律師」之一。傅崐萁遭告發，2024年為爭取競選立法院院長，贈送修容組等3種「競選小物」給國民黨籍立委，北檢分案展開偵辦。

李慶隆在2025年3月11日到案應訊，深夜獲得交保離開就去向不明，檢調後續通知李男出庭被放鴿子，5月2日發布通緝，張睿文卻聲稱，和交保的李男各自離開地檢署，就沒再聯繫。

但檢方查出，李慶隆獲得交保後，把車開到張睿文律師事務所地下室停放，並拆掉前後車牌，再由張開車送李到事先以月付1.7萬元租下的台北市大安區套房入住，涉藏匿人犯罪。李慶隆事後在另名律師陪同投案後，獲交保100萬元並接受電子監控。

01/05 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區前執行秘書何建忠涉嫌濫用職權，誘騙未成年少女性侵得逞，全案曝光引起社會譁然。中華民國社會工作師公會全國聯合會發聲明譴責，何員是「社工界之恥」，支持移付懲戒，呼籲即刻廢止社工師資格，強化受害者支持，促請修補系統監控機制。

傅崐萁張睿文戰天下競選小物李慶隆藏匿人犯懲戒

