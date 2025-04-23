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創意私房「噁心類似手法」　一票妹子都收到！小心私照被看光　

▲▼跟蹤、偷拍、色情狂、變態男（圖／記者黃克翔攝）

▲粉專誆稱，有人匿名投稿女生的不雅畫面。（示意圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／劉維榛報導

藝人黃子佼又被查出私藏12位少女影片，有586個性影像檔，多為國小女童擺M字腿露出隱私部位的畫面。一名女網友透露，最近被萬人粉專私訊，說收到她的不雅外流照，為了博取信任，還稱可以給後台權限確認是否為本人，藉此騙取iOS的帳密。原PO提醒，「如果真的登入了可能自己的Apple相冊就會被翻光光！」

一名女網友在Threads表示，日前被擁有1萬名粉絲的粉專《社會社》私訊表示，有陌生男子匿名投稿她的不雅照，說可截圖給原PO，並追問「有印象被拍攝嗎？」

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事實上，這又是詐騙手法，看到對方頻頻確認狀況後，粉專就回應，「被設定無法觀看了」，還稱在沒按下審核之前，不會有人看到，同時話術可以給後台觀看權限、附上連結輸入iOS裝置帳號後，就能開啟權限。

對話中，粉專表示，匿名投稿的人附有原PO的資訊，甚至強調可協助備案。所幸機警的原PO發現有詐，回嗆「我在警察局了，以上剛剛講的，還有連結我都備案完了。」粉專便再也無回應。

對此，原PO提醒女生們真的要小心，她非常確認自己並無被偷拍，看到粉專傳來陌生連結，且要輸入Apple帳號登入才有權限可以看，擺明是要故意製造恐慌感，讓當事人迫不及待想要看到是不是真的是自己，「如果真的登入了可能自己的Apple相冊就會被翻光光」。

▲▼ 。（圖／rita97._授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼詐騙手法曝光，可點圖放大。（圖／rita97._授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼ 。（圖／rita97._授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

該文引發萬人關注，有網友發現粉專由《社會式》改名為《暗黑記者》，不少女網友都收到類似訊息，「趁他14天內不能再改名，把它檢舉到爆帳」、「+1，有夠離譜」、「這個是詐騙，我看到一堆受害者出來發文了，他還會假借你中獎，叫你要點網址」、「這種詐騙居然還有1萬粉絲太離譜」、「靠女生緊張時輸入自己的帳密，以取得雲端相簿帳號，這種手法真是無恥」、「我也被這個密過，我故意在貼文底下狂打別再詐騙別人了，他都把我留言刪光」、「這真的必須轉發，現在太多人受騙！尤其更多無知單純小妹妹剛使用社群軟體的」、「原來是詐騙...我還謝謝他」。

有網友更氣憤直呼，「跟之前創意私房裡面獲取私人影片的其中一種手法很相似」、「去年就有看到一樣的情況，這種偽裝成關心的詐騙手法，騙取到個資跟照片後，就會連結到像創意私房的威脅暴力模式」、「這好像是類似N號房的釣魚方式，千萬別點開」。

實際查看IG粉專《暗黑記者》，貼文下方被網友們洗版並檢舉，「詐騙帳號，騙外流、大家要小心」、「為什麼詐騙帳號能存活這麼久」、「這個帳號專門詐騙女生」、「大家檢舉起來」、「點擊它的私訊連結就會被盜用資料」。

※本文獲得「rita97._」授權提供

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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