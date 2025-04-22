高雄中央公園驚傳爆裂聲「還冒火花」畫面曝　民眾：通報沒人理

▲高雄中央公園地面傳爆裂聲、冒火花。（圖／翻攝FB社團「高雄大小事」）

記者賴文萱／高雄報導

有民眾在高雄中央公園網球場後面東南方，驚見地上埋設電線傳出爆裂聲，甚至還冒出火花，20日多人通報1999請市府維修，不料21日卻仍見同樣情形，痛批「如果有人觸電死亡誰要負責？」對此，高雄市工務局回應，經檢修為電線接觸不良，當下立即斷電，並安排今（22日）進行修復。

一位民眾在FB地方社團「高雄大小事」爆料指出，中央公園網球場後方發現地上電線傳出爆裂聲及火花，20日已有多人回報1999，原本以為管理處會很快維修，結果21日一樣看到火花和爆裂聲，再次回報1999為何不見管理處維修，竟收到回報沒有看到什麼爆裂與火花，而且沒看到什麼三角錐。

該民眾不滿表示，真的令人懷疑公園管理處是否有勘查？回報1999在那等了三個小時沒見到任何維修人員，痛批「如果有人觸電死亡，誰要負責？是陳其邁要負責嗎？」

▲▼公園處出示20日、21日至現場勘查檢修照片。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，高雄市工務局公園處回應，公園處於4/20夜間接獲民眾通報後派員至現場勘查巡檢並無發現，因通報民眾無留聯絡電話故無法聯繫確認。

4/21夜間接獲通報後再次至現場勘查巡檢，發現民眾放置交通錐處為通報地點，經檢修為電線接觸不良並當下立即進行斷電處理，並安排今日上午進場進行修復。