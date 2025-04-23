立委提修法要警察管黃牛　內政部不建議修正

▲內政部長劉世芳。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院內政委員會今（23日）排審「社會秩序維護法」修正草案，聚焦轉售黃牛票轉售及噪音處理方式與罰則。內政部指出，各類票券回歸文化部、教育部等主管機關後以專法處理，且社維法屬行政罰，黃牛行為屬未遂行為，現行的「行政罰法」未特意規範「未遂」的罰則，因此不建議修正。

為了進一步遏止黃牛轉售圖利等狀況，國民黨立委王鴻薇、羅廷瑋等人提案修正《社維法》第64條，將兜售階段的黃牛也納入取締範圍，及擴大管理到各種票券（醫療、餐旅食宿等），並提高罰鍰到3.8萬元等。但內政部認為，不同種類票券應由不同單位管理。

根據內政部書面報告指出，運輸與觀光票券由交通部主管、藝文展演票券由文化部主責、體育票券則由教育部處理，購買票券的消費者保護事項，則由「行政院消保處」與「公平交易委員會」處理，且《社維法》也沒有處罰未遂行為。針對噪音部分，有立委希望修正《社維法》第72條，將噪音罰鍰提高至1到1.8萬，但內政部認為，應該由環境部等專業機關管理。

民進黨立委蘇巧慧質詢指出，今天不管是黃牛、噪音、跟騷等，內政部都表態支持或不支持，聯合國身心障礙公約相關的建議刪除瘖啞人規定，黃牛票、噪音防制不建議修正，但跟騷部分是「建議刪除本條款規定」。劉世芳說明，不贊成的部分是不希望有兩個不同的罰則，不一定是全部法條都不贊成。

張宏陸說，這次修法有點奇怪，各部會專法裡面都有罰款了，今天很多修法後的罰款還比專法少，那修法有什麼意義？明明其他法律罰的錢都比較多，修一個罰比較少錢的法，意義何在？

對此，警政署長張榮興說，現在修法後的罰款確實比專法少，現在逮到黃牛也不會用社維法裁罰，會用專法罰，像是文創法是罰50倍，如果是社維法可能3萬多。

民進黨立委黃捷表示，接獲檢舉案後還是要分回各主管機關認定是否違反黃牛，所以最後還是會回歸文創法、運發條例。且文創法、運發條例的罰則很重，是5倍到50倍，但是社維法只罰1萬8千，最重也到3萬8千，怎麼罰都不會比文創法、運發條例重，有心要犯法的黃牛，用社維法反而是輕待了。

黃捷說，怎麼樣討論下來都知道，修社維法是做什麼用？今天修完罰不到、罰比較輕，不知道處理社維法用意為何？很可能是多此一舉。

委員會召委國民黨立委牛煦庭表示，社維法就是補破網，過去都是交給法條處理，隨著越來越多的專法，例如跟騷法出來後不代表社維法失去功能，還是有處理其餘樣態的功能。因此不管是討論噪音、黃牛或是跟騷，社維法還是有補破網的功能，在這樣的框架下針對內容跟罰則做討論，怎麼會是沒意義的修法？

劉世芳說，在處理涉違法的時候，因為包山包海，每一件事情都可以形成一個很大的討論圈，要收攏為每個條文的討論或是文字敘述，確實有困擾，不能單純由內政部處理。

民進黨立委李柏毅說，針對這次社維法修法難得與召委牛煦庭有共識，針對運動票券跟藝文票券或跟騷法等有專法歸定的，可以另外討論，但針對噪音事件，當發生爭執時，應該可以讓警方有更大的執法空間即時制止問題，因為在都會區有非常多大樓糾紛是因此而生。