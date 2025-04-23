　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／ 教宗方濟各移靈「聖伯多祿大教堂」　廣場大批人潮曝光

▲▼ 教宗方濟各的靈柩23日將移靈至聖伯多祿大教堂（St Peter`s Basilica）供瞻仰遺容3天。（圖／路透）

▲教宗方濟各的靈柩，移靈至聖伯多祿大教堂（St Peter`s Basilica）。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

天主教教宗方濟各（Pope Francis）靈柩將移至「聖伯多祿大教堂」（St. Peter's Basilica，又稱聖彼得大教堂），開放信徒瞻仰遺容3天，移靈儀式已於當地時間23日上午9時（台灣時間23日下午3時）開始，而梵蒂岡的聖伯多祿廣場也湧現大批人潮。

▲教宗方濟各的靈柩，移靈至聖伯多祿大教堂（St Peter`s Basilica）。（圖／路透）

教宗21日因為中風併發心臟衰竭辭世，享壽88歲。梵蒂岡22日公布他在寓所聖瑪爾大之家（Casa Santa Marta）大教堂、長眠於棺木中的照片，其靈柩目前也在禱告與禮拜儀式的陪伴下移動，將通過中間大門進入「聖伯多祿大教堂」，安放在懺悔祭壇（Altar of the Confession）之前，直到26日舉行葬禮。

不過，瞻仰遺容的開放時間，3天都不相同，分別為當地時間23日上午11時至24日午夜（台灣時間23日下午5時至24日清晨6時）、24日上午7時至午夜（台灣時間24日下午1時至25日清晨6時）、25日上午7時至傍晚7時（台灣時間25日下午1時至26日凌晨1時）。

▲▼ 教宗方濟各的靈柩23日將移靈至聖伯多祿大教堂（St Peter`s Basilica）供瞻仰遺容3天。（圖／路透）

▲教宗方濟各的靈柩，移靈至聖伯多祿大教堂（St Peter`s Basilica）。（圖／路透）

▲大批信徒湧現梵蒂岡聖伯多祿廣場（St Peter's Square）。（圖／路透）

26日的葬禮預計吸引成千上萬信徒，還有美國總統川普、烏克蘭總統澤倫斯基、英國威廉王儲等全球領袖。在那之後，教宗靈柩將被轉移到他最喜愛的教堂「羅馬聖母大殿」（Basilica of Saint Mary Major）下葬，他生前要求墳墓簡樸無華，僅刻上「Franciscus」（方濟各拉丁文），成為100多年來第一位長眠在梵蒂岡以外的教宗。

▲▼ 教宗方濟各21日逝世，結束12年任期。（圖／路透）

▲▼梵蒂岡公布教宗方濟各（Pope Francis）在棺木中安息的照片，開放瞻仰遺容。（圖／路透）

▲梵蒂岡公布教宗方濟各（Pope Francis）在棺木中安息的照片。（圖／路透）

與此同時，義大利宣布展開為期5天的全國哀悼期，並且全力投入26日葬禮的大規模維安行動。由於葬禮前一天4月25日正好是國定假日「義大利解放日」（Festa della Liberazione），因此恐怕更加繁忙。內政部長皮安泰多西（Matteo Piantedosi）說，當局預期湧入150至170個外國代表團，還有額外的數萬人次。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
655 4 6696 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
曾幫高凌風、豬哥亮　縱貫線教父「北港黑松」過世
快訊／賴慧如「婚禮連環3爭議」　直球回應了
癌末女「自撞昏迷」愛犬當場亡！　友嘆：該如何告訴她
場面火爆！蔣萬安怒轟「違法非內政部長說了算」　議員拍桌回吼
呂秋遠捲「私生子」官司！　女方5點聲明回應
色情主播控遭3男性侵！　影片脫口「上癮了」吞敗
李李仁入境馬來西亞「遭扣留2小時」　牙齒也掉了…慘況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

陸限制稀土出口！馬斯克：人形機器人生產受阻　正與北京合作

快訊／ 教宗方濟各移靈「聖伯多祿大教堂」　廣場大批人潮曝光

大阪世博「地鐵故障全線停駛」！4000人擠爆車站　動彈不得

搭車助緊急病患　日醫獲贈新幹線「超特別」禮物

不只黃金！　《富爸爸》作者點名「這金屬」：今年價格翻倍

英國最大航母艦隊部署印太　不排除穿越台灣海峽

網戀「金秀賢」？女公務員為愛匯款25次　驚覺遭詐140萬

比流感大2倍！芬蘭首次發現「巨型病毒」　直徑約200奈米

美國防部長準備換人？　傳白宮物色新任人選

普丁致贈肖像畫「川普好感動」　俄畫家曝這細節一定要畫好

王大陸軍中表演曝光　重現「給你滿滿的大平台」

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

【王大陸の軍旅生活】高喊大平台　歌唱競賽奪第一!

樋口飯糰10點完售！　暖心民眾頂30℃排隊支持老闆舉牌致謝

王大陸軍中表演曝光　大喊：給你滿滿的大平台！

#女房東 還原砸店始末！轟 #樋口飯糰 夫婦 ：我還不夠仁慈嗎？ #高雄

高雄人的溫暖！「樋口飯糰」一早湧現人潮　人龍一路排到停車場

白敬亭在五月天前超緊張　阿信「看你戲長大」逗他

【1人1碗】阿嬤出招想多拿試吃！老闆無奈攔不住

康橋學校成年禮嚴重車禍！7學生遭撞...1人重傷

陸限制稀土出口！馬斯克：人形機器人生產受阻　正與北京合作

快訊／ 教宗方濟各移靈「聖伯多祿大教堂」　廣場大批人潮曝光

大阪世博「地鐵故障全線停駛」！4000人擠爆車站　動彈不得

搭車助緊急病患　日醫獲贈新幹線「超特別」禮物

不只黃金！　《富爸爸》作者點名「這金屬」：今年價格翻倍

英國最大航母艦隊部署印太　不排除穿越台灣海峽

網戀「金秀賢」？女公務員為愛匯款25次　驚覺遭詐140萬

比流感大2倍！芬蘭首次發現「巨型病毒」　直徑約200奈米

美國防部長準備換人？　傳白宮物色新任人選

普丁致贈肖像畫「川普好感動」　俄畫家曝這細節一定要畫好

吊扇大廠昶瑞積極搶攻無人機市場　預計5月掛牌上櫃

「至少5萬人報名26號集結凱道」　國民黨：才不像青鳥只會亂喊

陸限制稀土出口！馬斯克：人形機器人生產受阻　正與北京合作

快訊／賴慧如「婚禮連環3爭議」直球回應！　二婚落淚了：真的無法忍住

設計師罹「重症肌無力」眼睛閉不上！醫示警「4系統」最易發病

曾幫高凌風、豬哥亮！縱貫線教父「北港黑松」過世　享壽75歲　　

國外家人想見最後一面　「遺體可搭客機」他嚇呆！關務署解答

小龍女隊長「飛泰國體驗採耳」　掏出1物她驚呆：嚇死人！

高雄怪男鑰匙亂刮路邊車！女車主糾正反被打　遭逮辯：又沒怎樣

1歲兒營養不良+全身傷送醫不治　狠媽與同居人被起訴

同學被撞重傷！康橋環島單車隊到台中了　學生超勇敢反應曝

國際熱門新聞

即／普丁向川普表態：願停火讓地達成和平協議

川普認對中145%關稅太高　鬆口大幅調降

美圍堵中資太陽能　對東南亞廠課徵高額關稅

為什麼教宗「漁人權戒」死後就被擊碎？

震撼！　緬甸強震地裂範圍逾500公里

美財長鬆口：關稅戰將會和緩

美官員稱美中關稅戰可望降溫　美股漲逾千點

日本、印度將達成協議　白宮：18國遞交提案

美9成牙膏含鉛「知名品牌也上榜」

7年來首次！韓軍在分界線開炮軍演

韓媒：北京要求停止向美出口稀土

川普：無意開除鮑爾　現在是降息最佳時機

WTO宣布大幅改組裁員　因應美國削減金援

習剛走！柬埔寨修法　阻止中國洗產地

更多熱門

相關新聞

賴清德派「耶路撒冷聖墓騎士」弔唁方濟各　陳建仁7度訪梵一次看

賴清德派「耶路撒冷聖墓騎士」弔唁方濟各　陳建仁7度訪梵一次看

教廷宣布將於當地時間4月26日上午舉行已故教宗方濟各（Pope Francis）喪禮。總統賴清德23日正式敲定，指派前副總統陳建仁擔任總統特使，代表我國前往教廷出席喪禮弔唁。事實上，這一次已經是陳建仁近年第7度訪問梵蒂岡，他不僅是副元首或卸任副元首身份，更有被冊封「耶路撒冷聖墓騎士團騎士」的身份，且與方濟各多有互動熟識。

快訊／賴清德指派陳建仁任總統特使　出席方濟各喪禮

快訊／賴清德指派陳建仁任總統特使　出席方濟各喪禮

爭取賴清德出席教宗方濟各葬禮　外交部：全力交涉

爭取賴清德出席教宗方濟各葬禮　外交部：全力交涉

為什麼教宗「漁人權戒」死後就被擊碎？

為什麼教宗「漁人權戒」死後就被擊碎？

梵蒂岡宣布：方濟各葬禮26日舉行

梵蒂岡宣布：方濟各葬禮26日舉行

關鍵字：

教宗梵蒂岡葬禮教堂哀悼

讀者迴響

熱門新聞

賴慧如婚禮掀「偷包風波」！黃少谷遭逼下跪

百萬YouTuber「拍日本旅遊片違規」　親上火線道歉了！

花蓮「五子命案」靈異事！　男大生入住聞聲：哥哥這是我房間

夫妻叫2份哇沙米300元留1星　老闆怒嗆

桃園女師性侵小六童懷孕生子　不服重判現身高院上訴

家寧律師赴地檢遭轟「一表人才，怎會幫她辯護」！

雙薪8萬6「硬買新房崩潰了」！人夫慘曝開銷

快訊／永野芽郁遭爆不倫田中圭！香閨過夜隔天被抓包

李李仁入境馬來西亞「遭扣留2小時」

快訊／8級強風來了　今轉雨「下最大」地區曝

「小龍女」昆娜驚傳已婚生子！　私密帳號追爆料者

即／傳「陳菊死訊」假消息！警4小時逮高雄44歲女

女房東揭飯糰店曾承諾「有賺可以漲房租」

前女友與手下曖昧　「直播界男神」撂人球棒狂毆　

女副理偷吃人夫「懷孕墮胎」！獸醫妻氣瘋

更多

最夯影音

更多

王大陸軍中表演曝光　重現「給你滿滿的大平台」

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

【王大陸の軍旅生活】高喊大平台　歌唱競賽奪第一!

樋口飯糰10點完售！　暖心民眾頂30℃排隊支持老闆舉牌致謝

王大陸軍中表演曝光　大喊：給你滿滿的大平台！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面