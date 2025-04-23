快訊／ 教宗方濟各移靈「聖伯多祿大教堂」　廣場大批人潮曝光

▲教宗方濟各的靈柩，移靈至聖伯多祿大教堂（St Peter`s Basilica）。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

天主教教宗方濟各（Pope Francis）靈柩將移至「聖伯多祿大教堂」（St. Peter's Basilica，又稱聖彼得大教堂），開放信徒瞻仰遺容3天，移靈儀式已於當地時間23日上午9時（台灣時間23日下午3時）開始，而梵蒂岡的聖伯多祿廣場也湧現大批人潮。

教宗21日因為中風併發心臟衰竭辭世，享壽88歲。梵蒂岡22日公布他在寓所聖瑪爾大之家（Casa Santa Marta）大教堂、長眠於棺木中的照片，其靈柩目前也在禱告與禮拜儀式的陪伴下移動，將通過中間大門進入「聖伯多祿大教堂」，安放在懺悔祭壇（Altar of the Confession）之前，直到26日舉行葬禮。

不過，瞻仰遺容的開放時間，3天都不相同，分別為當地時間23日上午11時至24日午夜（台灣時間23日下午5時至24日清晨6時）、24日上午7時至午夜（台灣時間24日下午1時至25日清晨6時）、25日上午7時至傍晚7時（台灣時間25日下午1時至26日凌晨1時）。

▲大批信徒湧現梵蒂岡聖伯多祿廣場（St Peter's Square）。（圖／路透）

26日的葬禮預計吸引成千上萬信徒，還有美國總統川普、烏克蘭總統澤倫斯基、英國威廉王儲等全球領袖。在那之後，教宗靈柩將被轉移到他最喜愛的教堂「羅馬聖母大殿」（Basilica of Saint Mary Major）下葬，他生前要求墳墓簡樸無華，僅刻上「Franciscus」（方濟各拉丁文），成為100多年來第一位長眠在梵蒂岡以外的教宗。

▲梵蒂岡公布教宗方濟各（Pope Francis）在棺木中安息的照片。（圖／路透）

與此同時，義大利宣布展開為期5天的全國哀悼期，並且全力投入26日葬禮的大規模維安行動。由於葬禮前一天4月25日正好是國定假日「義大利解放日」（Festa della Liberazione），因此恐怕更加繁忙。內政部長皮安泰多西（Matteo Piantedosi）說，當局預期湧入150至170個外國代表團，還有額外的數萬人次。