賴清德派「耶路撒冷聖墓騎士」弔唁方濟各　陳建仁7度訪梵一次看

▲前副總統陳建仁本次是第7度擔任特使訪問梵蒂岡，他過去與教宗方濟各多有互動且熟識。（圖／陳建仁臉書）



記者陶本和／台北報導

教廷宣布將於當地時間4月26日上午舉行已故教宗方濟各（Pope Francis）喪禮。總統賴清德23日正式敲定，指派前副總統陳建仁擔任總統特使，代表我國前往教廷出席喪禮弔唁。事實上，這一次已經是陳建仁近年第7度訪問梵蒂岡，他不僅是副元首或卸任副元首身份，更有被冊封「耶路撒冷聖墓騎士團騎士」的身份，且與方濟各多有互動熟識。

陳建仁第一次以總統特使身份出訪梵蒂岡，是2016年出席德雷莎修女的封聖典禮；接著2018年，他又代表總統出席前教宗保祿六世等人的封聖典禮；2019年則出席紐曼樞機的封聖典禮，共計3次是以現任副總統身份訪問梵蒂岡。

在陳建仁卸任副總統之後，於2022年時，時任總統蔡英文再次請他擔任特使出席教宗若望保祿一世榮列真福品大典；在2023時，他是第五度以總統特使身份訪問梵蒂岡，出席榮休教宗本篤十六世的葬禮。

到了今年（2025年），總統賴清德執政時期，方濟各身體有恙住院，陳建仁以卸任副元首身份，再次率領台灣教友團赴梵蒂岡為方濟各祈禱；至於本次，是陳建仁近年來，第7度以副元首或卸任副元首身份訪問梵蒂岡。