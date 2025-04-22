桃園女師性侵小六童9次懷孕生子　不服重判17年6月現身高院上訴

▲桃園女老師性侵小六男學生，高等法院二審再度開庭審理。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市某國小女老師與班上小六男童產生情愫，9次利用機會性侵小六男童，最後更懷孕生子，一審遭桃園地院重判17年6月。女老師不服，上訴第二審，高等法院22日再度開庭，並採不公開審理方式。女老師面對鏡頭不願發言，在律師的保護下，快步離去。

根據一審桃園地院的判決指出，女老師在2020年2月25日至6月23日期間，利用課堂間、午休時間等共性侵男童9次，還在同年5月懷孕並於隔年初產下1子。男童與老師的關係，一直到男童的父親發現後，報警處理，全案才因此爆發。

案件偵辦期間，女老師否認犯案，辯稱是男童主動，但檢察官不採信，仍對女老師提起公訴。而一審法院審理時，根據男童的供詞，認為不可能由男童主動，應該是女老師主動，其中男童供稱，有2次發生關係時，他內心中有恐懼，其實是不願意發生關係。因此法院最後認定女老師共犯下2個對14歲以下少年強制性交罪，7個對14歲以下少年性交罪，重判有期徒刑17年6月。此外，本案發生後，女老師也被依照《教師法》的相關規定，解聘並終身不得聘任。另外被害男學生目前已經是高中生，身分受到保護。

案件上訴第二審，高等法院自2024年初收案後，謹慎處理，於首度開庭後，調閱相關證據候核辦；時隔一年後，於22日再度開庭審理。女老師與律師非常低調進入法庭，庭訊採不公開審理，於進行30分鐘後結束。庭訊後女老師與律師均不發言，快步離開高等法院。