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李文忠性騷記2大過撤職　顧立雄：獨立客觀、含外部委員調查

▲▼顧立雄 聯訪 立法院國防外交委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長顧立雄赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

國防安全研究院前執行長李文忠遭爆性騷擾女性員工，性平會結果出爐，遭被記兩大過撤職。對此，國防部長顧立雄23日受訪時表示，國防院已經組成獨立客觀、含有外部委員在內的委員會進行調查，調查的結果以及國防院相關處置，國防部都會予以尊重，沒有進一步的評論。

國防安全研究院前執行長李文忠日前無預警請辭，之後被爆出李涉嫌傳訊息性騷女員工，遭到國防院啟動調查，更爆出國防院高層事發後，疑似施壓「舉報者」，強迫搬離辦公室。經調查後，李文忠被評定性騷成立，前副執行長韓岡明施壓霸凌也成立，兩人各記兩大過撤職。

對此，顧立雄今赴立法院，在接受媒體訪問時表示，有關李文忠涉及性平事件，國防院已經組成獨立客觀，包括有外部委員在內的委員會進行調查，調查的結果以及國防院相關處置。他說，都是基於認為這個調查的客觀公正調查結果所進行，國防部都會予以尊重，沒有進一步的評論。

至於前國防院副執行長韓岡明也涉對受害女子施壓一事，顧立雄表示，韓也在這個調查報告之內有所說明，也已經做了處置，國防部都表示予以尊重，沒有進一步意見，至於有關另一名整評司前處長，已經在之前就調離非主管職，就這部分會再做進一步澄清理解。

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