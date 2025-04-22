前環署官員涉性侵遭押　環境部認疏失：全力協助給受害人交代

▲李健育在職期間涉性騷案件，日前遭檢方聲押禁見獲准。（圖／ETtoday資料照）

記者許敏溶／台北報導

前環保署環境督察總隊長李健育在職期間涉性騷案件，日前遭檢方聲押禁見獲准。環境部今（22日）表示，此案包括薛富盛、彭啓明等2位部長都很重視，也邀請外部專家參與調查，環境部希望營造一個安心工作的環境，杜絕性騷擾和霸凌，李嫌受法律制裁，對受害人員來說是一種正義。

前環保署環境督察總隊長李健育在2023年遭踢爆，從2022年起，涉嫌利用公務、出差時對同仁性騷擾，去年更遭監察院全票彈劾。台中地檢署本月17日持拘票將李健育拘提到案，認定李利用權勢對多名女職員施加性侵害，訊後依強制性交、強制猥褻、利用權勢猥褻等罪聲押獲准。

[廣告]請繼續往下閱讀...

環境部今天舉辦「綠動童心超有戲－淨零綠生活短劇巡演」宣傳記者會，環境部次長施文真接受媒體聯訪指出，包括薛富盛前部長、現任部長彭啓明，都非常重視此案。且在環保署升格為環境部的同年7月，部內就啟動內部調查小組，並委託外部專家調查，調查結論及監察院意見，都顯示過去處理方式有疏失。

施文真進一步說明，部長彭啓明上任後，強調「陽光要照進來」，希望透過積極處理類似案件，給予因此案受到傷害的人員交代和保護；去年11月監察院再次要求調查時，環境部更邀請老師和律師等5名外部性平專家參與，協助釐清當時處理情況。

施文真強調，雖然環境部尚未收到地檢署的正式來文，要求提供相關資料，但若有任何需要，環境部都願意協助並提供。而李嫌目前受到國家法律制裁，這對部內受害人員來說是一種正義；環境部也希望營造一個安心工作的環境，杜絕性騷擾和霸凌。