中美不穩「危機也是台商新機會」　電電公會將赴陸考察佈局新能源

▲ 川台（成都）產業合作推進會 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／成都報導

川台（成都）產業合作推進會昨22日在成都舉行，多位台商分享在大西部發展情況。台灣電電公會代表、昆山代表處主任陳郁沅則分享，未來希望在大陸推動一些項目，首推新能源的佈局，即使中美未來整體充滿不確定，他認為「危機就是機會」，工會也會挑時間來大陸調研，這項發展對台商將是一個全新的機會。

「共育新動能·融合促發展」為主題的2025海峽兩岸融合發展四川交流會4月21日至27日在四川舉辦。全國台企聯，台灣電電公會，各地台協會長，香港、澳門地區和海外台商協會等近100名台灣嘉賓將前往成都、德陽、遂寧等地，實地考察投資營商環境和台商園區。

▲ 四川省台辦副主任孫樹學 。（圖／記者任以芳攝）

四川省台辦副主任孫樹學簡首先介紹四川成都改革開放進程以及惠台舉措，多年來服務無數名台胞扎根蓉城。談起台商極力推薦大陸投資城市，成都絕對不會釣出名單之外，已經連續18年排名第一，包括成都也是最具幸福感的城市之一，許多台商台企台胞在此生活過得十分安逸舒心。

孫樹學說，「在這裡生活生活可以看到雪山，吃火鍋有煙火氣，奮鬥創新創業有確定性，可以成功，因為成功都是奮鬥出來的，不是坐在那乾等出來的，只要你有奮鬥就會有收穫。」

孫樹學也鼓勵，儘管整個經濟發展，不是想象中來的順利，尤其川普「關稅大棒」一揮，全世界都不穩定也充滿不確定性，「但到大陸來來投資絕對有確定性，不像到其他地方有不確定性，不論是政治經濟、文化、產業投資發展合作的前途潛力都是確定的。」

台灣電電公會代表、昆山代表處主任陳郁沅則分享，未來希望推動一些項目，首推新能源的佈局，不只有風力發電，包括太陽能，希望合作清潔能源核心區發電、冷卻發電。目前在菲律賓、東南亞都在尋找合作機會，即使中美未來整體充滿不確定，但是「危機就是機會」，工會也會挑時間來大陸調研，這項發展對台商是一個完全的新機會。

陳郁沅也指出，鴻蒙手機在大陸擁有很龐大的成長，現在筆電本身薄膜加WPS、加360、加國產的國新的 CPU，筆電會創造新商機，包括「電子五哥」緯創、仁寶、廣達、英業達現在都在洽談，期盼全新筆電的供應鏈可以做整合示範。

▲ 緯創資通（成都）有限公司總經理劉吉偉 。（圖／記者任以芳攝）

在川台資企業代表緯創資通（成都）有限公司總經理劉吉偉也分享回顧，多年來緯創在成都發展歷程，受到台辦大力支持。比如協助台籍子女的就業，解決台籍人員在大陸的工作生活無後顧之憂。在日常的經營，用工、招聘、企業政策的指導，搭建政企溝通的橋梁。

▲ 仁寶電腦（成都）有限公司財務經理林庭叡。（圖／記者任以芳攝）

仁寶電腦（成都）有限公司財務經理林庭叡也談及與台辦「溝通」的重要性，無論是橫向聯繫，資源運用整合，或是經常組織推介會讓台商挖掘淺在客戶，在成都投資環境都很好，語言也相通。尤其，涉及中美貿易的問題，雙流區政府、當地台辦都會給予幫助，一起解決問題。還有到海外拓展市場最怕遇到法規「變來變去」，大陸方面經過長時間調整與進化，整體投資環境變得更加穩定。

談及生活方面，林庭叡在大陸生活工作17年，早已熟悉這裡步調文化。他也分享，成都是一座適合慢活享受人生的城市，想騎腳踏車可以去黃龍古鎮、眉山等地都有自行車規劃道，或是貓熊基地、三星堆、峨眉山、甚至更遠有四姑娘山、九寨溝，全部都是精華景區。

林庭叡也說，「成都這座城市展現在你面前，生活上面的吃喝玩樂根本不用擔心，就業投資也是一個好環境。」值得來發展投資，或是尋覓更多可能性。