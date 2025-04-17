2025年第一季手機降價排行榜Top15出爐！最高降幅達34%

記者吳立言／綜合報導

▲2025第一季手機降價排行Top15出爐。（圖／傑昇通信提供，下同）

根據傑昇通信統計，2025年第一季手機降價排行榜TOP15中，單季降幅落在8%至30%之間，若觀察累計上市至今的總降幅，各機型跌幅則介於8%至34%不等。其中，季降價金額最高的機型為三星Galaxy S25 Ultra（12GB/512GB），單季降價7,910元，而季降幅最大機型則是OPPO Reno13 F（12GB/256GB），短短三個月就下殺30%。此外，從降價榜來看，清一色都是中高階到旗艦等級機型，中階以下產品反而不見身影，顯示消費者偏好與通路策略已有轉變。

2025年第一季手機市場價格變動明顯，尤其是三星，降價榜上15名機型中，就有7款來自最新Galaxy S25系列，占比近半。並且包辦季降價榜前三名，依序是Galaxy S25 Ultra（12GB/512GB）、S25 Ultra（12GB/256GB）與S25+（12GB/512GB），單季分別下調7,910元、6,910元與6,610元，降幅達16%至17%。傑昇通信分析，剛上市的三星旗艦新機，受到全球通膨、消費保守觀望及通路競爭激烈等影響，為爭取買氣，各大通路紛紛提前促銷拉抬銷量，加速價格調整，而關稅議題也可能影響原廠提前因應潛在成本變動，透過降價刺激需求、加快庫存週轉。

除了三星，OPPO在第一季手機降價榜上亦佔有5席，且Reno13系列共有4款機型入榜，包括Reno 13 Pro、Reno13（256GB、512GB）與Reno13 F（12GB/256GB）。值得注意的是，Reno13 F在短短一季內降價4,200元，降幅達30%，不僅是季降幅冠軍，也是榜上唯一一款價格跌破萬元的空機。傑昇通信指出，Reno13 F雖定位在中低階手機，但搭載規格仍相當實用，內建大電量電池、AMOLED螢幕與多鏡頭拍攝功能，適合預算有限但追求效能與實用性的族群。

摺疊手機雖屬高單價定位，但價格變化同樣劇烈。自2023年10月上市的OPPO Find N3累積總降價金額達17,000元，從原價60,990元降至43,990元，跌幅28%，成為第一季降價榜總降價金額冠軍。傑昇通信觀察，雖然摺疊機話題性高，但因製造成本與定位問題，Find N3銷售仍屬小眾，且目前市面上Find N3現貨已較難尋，通路庫存幾乎見底，官方近期也明確表示，現階段將暫緩超薄摺疊螢幕手機Find N5的上市，最快於2026年才有望登台，想體驗OPPO摺疊機的用戶得再等等。

若觀察整體降價幅度表現，Google的Pixel 9 Pro XL（16GB/512GB）為第一季目前累計總降幅冠軍，自原價43,990元降至28,990元，總降幅高達34%。此機型強調AI拍照與原生Android體驗，上市初期受到科技迷追捧，但在價格與品牌競爭下仍難逃大幅修正命運。傑昇通信表示，從本季降價榜來看，除OPPO Reno13 F外，其餘皆為中高階或旗艦等級手機，顯示品牌對高階機型的價格彈性調整策略已成常態。若近期有換機需求，尤其偏好旗艦規格的消費者，不妨把握此波降價潮，特別是面對進口關稅變動、通路價格回漲風險，提早入手反而更具價格優勢。