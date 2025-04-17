大馬貿易部長：若關稅續飆升　iPhone價格追平汽車不無可能

▲在這場美中貿易戰之中，蘋果與iPhone成為最受關注的話題。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普大打關稅戰，馬來西亞投資、貿易及工業部長東姑賽夫魯16日透過影片表示，若美國持續提高對等關稅，蘋果iPhone手機價格可能飆升，追平一輛汽車價格也並非不可能。他也稱，儘管美國給予智慧型手機與電腦豁免，但這項豁免不知何時會結束，因為川普隨時可能再次提高關稅。

星洲網引述東姑賽夫魯說法指出，iPhone製造零件遍及世界各地，包括台灣晶片、韓國螢幕、中國電池等等，並在中國組裝，一台iPhone成本549.73美元（約新台幣1.8萬元），若徵收145%關稅，價格恐飆升至1400美元（約新台幣4.5萬元），「若完全在美國製造，有人說價格可能達到3500美元（約新台幣11.4萬元）」。

東姑賽夫魯提到，iPhone全球價格通常會跟隨美國定價調整，當美國售價上漲時，其他國家也會跟著受到影響，儘管近期美國對智慧型手機與電腦給出豁免，讓果粉暫時鬆口氣，但這項豁免不知何時會結束，因為川普隨時可能再次提高關稅。

東姑賽夫魯形容，關稅措施猶如交通堵塞，生產商、消費者、投資者全都被困住，「晶片雖小，但一旦沒了，大型工廠也無法運轉，所有國家相互依賴，沒有任何一國能做到完全自給自足」，開放貿易至關重要，特別是對馬來西亞這樣的貿易型國家。

此前，東姑賽夫魯談及川普對等關稅措施時提到，馬來西亞政府將積極與美國展開協商溝通，無意對美國採取任何報復性措施，在關稅暫緩90天的這段期間，政府力求為馬來西亞出口產品爭取更多豁免，減輕潛在經濟衝擊。