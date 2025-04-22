大陸對方濟各逝世表哀悼　未表明是否派代表參加葬禮

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

天主教教宗方濟各（Pope Francis）昨（21）日上午逝世，享壽88歲。大陸外交部正式對方濟各去世表示哀悼，並表態願與梵方共同努力，推動中梵關係持續改善。

大陸外交部發言人郭嘉昆今日下午主持例行記者會。有外媒記者提問，教宗方濟各昨日逝世，「請問您如何評價他的歷史貢獻？他對梵蒂岡與中國的關係等方面有何意義？」

郭嘉昆表示，中方對方濟各去世表示哀悼。近年來，中國和梵蒂岡保持建設性接觸，開展了有益的交往。「中方願同梵方共同努力，推動中梵關係持續改善。」

另有外媒記者追問，中國政府是否計劃派代表參加方濟各的葬禮？對此，郭嘉昆並未給予明確答案，只稱「目前我沒有可以提供的消息」。

▼梵蒂岡開放瞻仰教宗方濟各遺容。大陸尚未表明是否派員參加葬禮。（圖／路透）

自1949年中共政權建立至今，大陸只與一個西歐國家未曾建立外交關係，那是梵蒂岡。其中，主教任命問題是中梵雙方摩擦叢生的一環。

回顧方濟各任內，曾數次表達訪問中國大陸的意願。2018年9月22日，梵蒂岡與大陸在北京針對主教任命問題簽署了一份臨時性協議，意味著中梵雙方願意在主教任命權上妥協。

2020年10月，大陸宣佈梵蒂岡已同意續簽協議兩年；2022年10月，中梵雙方均確認再次續簽了這份協議。2024年10月間，北京與教廷第三次續約。

根據大陸國務院新聞辦公室2018年4月發表的《中國保障宗教信仰自由的政策和實踐》白皮書，中國大陸有天主教信徒約600萬人，宗教教職人員約8000人；天主教香港教區聖神研究中心統計，截至2022年，中國天主教徒數目有約1000萬人。