推選新教宗　香港教區僅這一人有投票權

▲香港樞機主教周守仁。（圖／天主教香港教區）

記者陳冠宇／綜合報導

天主教教宗方濟各（Pope Francis）昨（21）日逝世，享壽88歲，由誰繼任教宗位置隨即成為焦點。目前香港天主教教區共有3位仍然在世的樞機主教，其中，僅周守仁未超過年齡限制，是唯一符合資格投票的香港樞機主教。

依照慣例，教宗辭世後15至20天內將召開秘密會議選出繼任者，代表最快將於5月6日啟動選舉流程，目前共有135名樞機主教具投票資格，過程可能長達數日。據報導，所有80歲或以下的樞機主教都有資格投票選舉下一位教宗。

至於教宗參選人，則必須是男性且受洗過的天主教徒。雖然沒有明文規定，但自1378年以來，歷任教宗在當選之前都曾是樞機主教。而參選人必須得到三分之二加一的樞機主教支持票，才可當選。

外媒點名為「下屆教宗可能人選」，包括義大利籍教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）、菲律賓籍樞機主教塔格萊（Luis Antonio Tagle）、義大利籍樞機主教史柯拉（Angelo Scola）等。

▲教宗方濟各（Pope Francis）。（圖／達志影像／美聯社）

綜合《香港01》與《星島日報》報導，目前香港天主教教區共有3位仍然在世的樞機主教，包括榮休主教陳日君和湯漢、以及現任主教周守仁。當中僅周守仁未超過年齡限制，成為香港教區唯一符合資格投票的樞機主教。

天主教香港教區近4任主教都獲樞機名銜，包括胡振中（1988年）、陳日君（2006年）、湯漢（2012年），以及周守仁（2023年），其中胡振中於2002年去世，陳日君年屆93歲，湯漢也已85歲，只有周守仁以65歲之齡，有權投票選教宗。

周守仁於2021年獲教宗方濟各任命為香港教區第九任正權主教，並於2023年擢升為樞機主教，是香港第2位土生土長、全球第11位華人樞機主教。