肯德基爆紅「愛保鮮桶」限量7000組開賣！加碼搶1元炸雞、蛋撻

▲肯德基今年母親節推出親子全家餐。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

迎接母親節，速食業者肯德基宣布推出新組合「我愛媽咪親子桶」，內含限定桶餐「親子全家餐」，並加贈曾在韓國與泰國掀起搶購熱潮的「愛保鮮桶」，全台限量7000組，即日起限時3天於APP開放預購。肯德基也同步祭出限定優惠，加1元就能吃到炸雞、蛋撻。

▲肯德基「愛保鮮桶」限量7000組。（圖／業者提供）

肯德基推出限量7000組套餐「我愛媽咪親子桶」，大炸雞桶內含「蜂蜜風味蒜醬脆雞3塊+咔啦脆雞3塊」，小點心桶內含「雙色轉轉QQ球1份+上校雞塊8塊+中份香酥脆薯1份」，以及經典原味蛋撻禮盒1盒，加碼還可獲得「愛保鮮桶」，保鮮桶擁有超強密封效果，可以放進微波爐使用，也可拿來存放食物、日常收納，實用性滿分。

肯德基「我愛媽咪親子桶」優惠價799元，即日起至4月24日開放於PK雙饗卡APP搶先預購；4月25日上午10時30分至5月19日正式開放網路訂購取餐、預購取餐。

即日起只要使用肯德基「預訂快取」於官網、PK APP購買任一桶餐，即可享加1元多1塊咔啦脆雞，買任一XL餐則可享加1元多1顆原味蛋撻優惠；至4月30日前於官網、PK APP消費滿399元在結帳頁面輸入「FREESHIPPING」還可享免運優惠。

▲本村炸雞推出「感恩母親節套餐」。

本村炸雞至5月20日前也推出「感恩母親節套餐」，主打招牌經典薄皮酥脆炸雞，內含大份綜合炸雞及中份無骨腿肉，搭配韓式五花肉、辣炒年糕、炸韓式魚板、韓式飯糰、韓式海苔冬粉卷、炸薯條等餐點，還有5杯60元飲品，限時優惠價2068元，較原價可享89折優惠，5月10日、5月11日限定2天凡購買感恩母親節套餐還送精美「康乃馨」1支，送完為止。