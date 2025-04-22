　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

肯德基爆紅「愛保鮮桶」限量7000組開賣！加碼搶1元炸雞、蛋撻

▲▼肯德基蜂蜜蒜醬脆雞升級回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲肯德基今年母親節推出親子全家餐。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

迎接母親節，速食業者肯德基宣布推出新組合「我愛媽咪親子桶」，內含限定桶餐「親子全家餐」，並加贈曾在韓國與泰國掀起搶購熱潮的「愛保鮮桶」，全台限量7000組，即日起限時3天於APP開放預購。肯德基也同步祭出限定優惠，加1元就能吃到炸雞、蛋撻。

▲▼肯德基推「愛保鮮桶」。（圖／業者提供）

▲肯德基「愛保鮮桶」限量7000組。（圖／業者提供）

肯德基推出限量7000組套餐「我愛媽咪親子桶」，大炸雞桶內含「蜂蜜風味蒜醬脆雞3塊+咔啦脆雞3塊」，小點心桶內含「雙色轉轉QQ球1份+上校雞塊8塊+中份香酥脆薯1份」，以及經典原味蛋撻禮盒1盒，加碼還可獲得「愛保鮮桶」，保鮮桶擁有超強密封效果，可以放進微波爐使用，也可拿來存放食物、日常收納，實用性滿分。

肯德基「我愛媽咪親子桶」優惠價799元，即日起至4月24日開放於PK雙饗卡APP搶先預購；4月25日上午10時30分至5月19日正式開放網路訂購取餐、預購取餐。

即日起只要使用肯德基「預訂快取」於官網、PK APP購買任一桶餐，即可享加1元多1塊咔啦脆雞，買任一XL餐則可享加1元多1顆原味蛋撻優惠；至4月30日前於官網、PK APP消費滿399元在結帳頁面輸入「FREESHIPPING」還可享免運優惠。

▲▼「本村炸雞Bonchon」推出「感恩母親節套餐」。（圖／業者提供）

▲本村炸雞推出「感恩母親節套餐」。

本村炸雞至5月20日前也推出「感恩母親節套餐」，主打招牌經典薄皮酥脆炸雞，內含大份綜合炸雞及中份無骨腿肉，搭配韓式五花肉、辣炒年糕、炸韓式魚板、韓式飯糰、韓式海苔冬粉卷、炸薯條等餐點，還有5杯60元飲品，限時優惠價2068元，較原價可享89折優惠，5月10日、5月11日限定2天凡購買感恩母親節套餐還送精美「康乃馨」1支，送完為止。

【你可能也想看】

►三商炸雞推新品「黃金山賊炸雞桶」　限時3周買1送1
►疊10層火烤牛！漢堡王超浮誇「犇牛堡」回來了　捲捲德腸堡也回歸
►麥當勞「厚鬆餅堡」回歸！業者證實：4月23日上市

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 2 0321 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
國防院性騷、霸凌案成立　李文忠、韓岡明各記兩大過撤職
快訊／八里海岸驚見女浮屍！　身穿黑衣、短褲
快訊／失聯駕駛接電話了！稱「撿東西」釀禍　正要去警局
快訊／女房東現身！轟飯糰夫婦：我還不夠仁慈嗎？
「教宗長眠照」曝光！靈柩移至聖伯多祿大教堂　開放瞻仰遺容
王大陸低調戴鴨舌帽＋口罩服役　北市社會局：表現正常且進入狀況
快訊／日圓暴升！　刷7個月新高
快訊／逆撞康橋7學生　駕駛落跑了！

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

7-11新品奶茶「買2送2」可加珍珠！限4天「國際珍奶日」寄杯狂省

肯德基爆紅「愛保鮮桶」限量7000組開賣！加碼搶1元炸雞、蛋撻

7-11「icash Pay繳稅」每筆回饋2%　集點再抽iPhone16

7-11補貨生活用品「買1送1」！門市設量販專區　洗衣精只要99元

台北遊牛肉麵初體驗！木村拓哉放心享受美食的秘訣就是搭配新普利夜酵素DX

漢堡王「國王日優惠」限時3天開跑！加碼3小時飲料免費喝到飽

燕麥拿鐵「買1送1」！超商「世界地球日」限定優惠一次看

【廣編】王建民透露每日獨門「開球儀式」　王牌代言王牌

摩斯漢堡開賣3款端午節粽子！鹹、甜都有　蒟蒻禮盒限量買1送1

全聯葡萄酒最低300有找　德國水晶杯「2折換購」

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

#家寧妹 拎20萬 #香奈兒包 現身新北檢！5萬交保限制出境

【泰格與雪兒】太簡了吧

#家寧 涉 #逃漏稅 移送新北檢！「全身粉」真實狀態曝光

騎士闖紅燈自摔怪駕駛！揪衣領理論被警目擊送辦

侯佩岑跟陳德容同組　得知後愣住「表情微妙」

「樋口飯糰」不搬了！原地對抗惡房東　「要證明台灣是講法律的地方」

Darren墨爾本開珍奶店　「月租金37萬台幣」

7-11新品奶茶「買2送2」可加珍珠！限4天「國際珍奶日」寄杯狂省

肯德基爆紅「愛保鮮桶」限量7000組開賣！加碼搶1元炸雞、蛋撻

7-11「icash Pay繳稅」每筆回饋2%　集點再抽iPhone16

7-11補貨生活用品「買1送1」！門市設量販專區　洗衣精只要99元

台北遊牛肉麵初體驗！木村拓哉放心享受美食的秘訣就是搭配新普利夜酵素DX

漢堡王「國王日優惠」限時3天開跑！加碼3小時飲料免費喝到飽

燕麥拿鐵「買1送1」！超商「世界地球日」限定優惠一次看

【廣編】王建民透露每日獨門「開球儀式」　王牌代言王牌

摩斯漢堡開賣3款端午節粽子！鹹、甜都有　蒟蒻禮盒限量買1送1

全聯葡萄酒最低300有找　德國水晶杯「2折換購」

在台灣都OK「一出國就吵架」！網揭引爆點：光是起床時間就能吵

揭飯糰店承諾「有賺能漲房租」　女房東亮文件：當時心軟便宜租

北科大結合AI工具教英語　學生發音6周明顯改善

黃子佼陷風波！益智節目重新開錄「2主持人接棒」　黃豪平爆求學黑歷史

華航明起首波人力招募　大學畢業、多益達標即可報名　

快訊／八里海岸驚見女浮屍！　臉朝上躺岸邊...全身黑衣無證件

亞洲要速效、歐美喜溫和！追求白皙美肌訴求大不同

摩鐵淪詐團+販毒據點！傳播妹見警投降　情侶各自攜伴開房嗨

失聯冷氣工接電話了！正去警局路上　稱「撿東西」釀禍急掛電話

雷納德高效狂轟39分　快艇主帥：他健康我們能贏得任何系列賽

「樋口飯糰」不搬了！原地對抗惡房東　「要證明台灣是講法律的地方」

消費熱門新聞

燕麥拿鐵買1送1！世界地球日限定優惠

7-11美式拿鐵買1送1、全家10元多1杯

摩斯漢堡開賣3款端午節粽子

漢堡王「國王日優惠」限時3天開跑！

7-11補貨生活用品「買1送1」

連韓籍老公都大讚她的技術好

麥當勞韓風系列回歸！1品項宣布停賣

全家茶品牌改名「Let’s Tea」　限時買2杯送保冷袋

日本No.1葡萄糖胺500元開搶！比免稅還便宜

麥當勞本周限定優惠一次看

木村拓哉放心享受牛肉麵的秘訣　就是搭配新普利夜酵素DX

左岸驚喜登場「厚乳拿鐵」不容錯過！

肯德基開賣「愛保鮮桶」限量7000組

麥當勞厚鬆餅堡4／23再回歸

更多熱門

相關新聞

漢堡王「國王日優惠」限時3天開跑！

漢堡王「國王日優惠」限時3天開跑！

速食品牌「漢堡王」每月限定「國王日」優惠出爐，本月祭出「2款無麵包系列下殺109元」，有重磅回歸的雙層無麵包小牛堡以及雙層無麵包脆雞堡，即日起限時3天開賣，期間下午時段還推「碳酸飲料喝到飽」活動。

手搖飲「世界地球日」優惠包！

手搖飲「世界地球日」優惠包！

涮樂和牛羅東店感恩祭4/25起連推3天

涮樂和牛羅東店感恩祭4/25起連推3天

獨／東京超人氣「I'm donut?」將登台

獨／東京超人氣「I'm donut?」將登台

關鍵字：

美食情報美食雲肯德基母親節本村炸雞Bonchon

讀者迴響

熱門新聞

即／康橋成年禮嚴重車禍！7學生遭撞1人重傷

即／家寧交保3次鞠躬打破沉默　妹拎20萬香奈兒包現身

快訊／威力彩20億得主現身　50歲福態男靠神奇夢境1注獨得

黃子佼再被查出藏12少女「586部性影像」　併高院審理

挨批是「飯糰店惡房東」！女房東落淚道歉了

台IG網紅迪士尼穿「仙度瑞拉」打光拍照挨批：以為大陸人

新竹科技廠員工旅遊4死　運安會調查：遊覽車駕駛睡眠不足釀禍

紐西蘭牛乳1公升38元　「零關稅來台」賣96元

即／一家4口「全變被告」進新北檢　家寧3萬、妹5萬交保

快訊／總統府、行政院降半旗2天　賴清德表達對教宗方濟各哀悼

「車突然衝來閃不掉」！賈永婕兒也在康橋車隊

即／家寧涉逃漏稅移送新北檢　「全身粉」真實狀態曝光

家寧獨自對全台3鞠躬！爸媽妹交保拖過夜「躲廁所8分鐘」

即／肇事瞬間曝！駕駛逆向撞康橋學校環島車隊

快訊／8級強風下午到　鋒面明襲「雨最大」地區曝

更多

最夯影音

更多

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

#家寧妹 拎20萬 #香奈兒包 現身新北檢！5萬交保限制出境

【泰格與雪兒】太簡了吧

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面