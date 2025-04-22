　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

漢堡王「國王日優惠」限時3天開跑！加碼3小時飲料免費喝到飽

▲▼漢堡王雙層無麵包小牛堡。（圖／業者提供）

▲漢堡王國王日推「無麵包系列」限時優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「漢堡王」每月限定「國王日」優惠出爐，本月祭出「2款無麵包系列下殺109元」，有重磅回歸的雙層無麵包小牛堡以及雙層無麵包脆雞堡，即日起限時3天開賣，期間下午時段還推「碳酸飲料喝到飽」活動。

漢堡王4月國王日祭出「2款無麵包系列下殺109元」限定優惠，品項有「雙層無麵包小牛堡餐」、「雙層無麵包脆雞堡餐」，特價只要109元，即日起至4月24日限時3天開跑，期間每日下午2點至5點只要於門市購買上述2款漢堡內用，還可憑消費小白單無限暢飲百事可樂、七喜、激浪、華年達等飲品，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店未參與此優惠活動。

漢堡王雙層無麵包小牛堡、雙層無麵包脆雞堡餐分別使用100%純牛肉片及酥炸雞肉排代替漢堡包，搭配多種新鮮蔬菜，每一口都能吃到飽足肉感及新鮮生菜。

▲▼三商炸雞推出全新「青花椒綜合桶」。（圖／業者提供）

▲三商炸雞桶限時買1送1。

三商炸雞至4月30日前則祭出「炸雞桶買1送1」優惠，凡於門市內用或外帶「黃金山賊炸雞桶」就送「咔啦腿排桶」1份，特價333元。

三商i美食卡會員加碼享獨家好康，至4月25日前使用3點就能在APP兌換限量優惠券，只要323元就能帶走黃金山賊炸雞桶+咔啦腿排桶的超值雙桶組合，兌換券限用到4月30日。

【你可能也想看】

►三商炸雞推新品「黃金山賊炸雞桶」　限時3周買1送1
►疊10層火烤牛！漢堡王超浮誇「犇牛堡」回來了　捲捲德腸堡也回歸
►麥當勞「厚鬆餅堡」回歸！業者證實：4月23日上市

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 2 0321 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／瞬間曝！康橋環島車隊遭撞　7學生倒成一團
快訊／新莊社區大樓墜落　38歲男死亡
22人食物中毒！碳佐麻里復業人潮曝　顧客：拉肚子再說
665精品假包堆成山！網拍正妹直播翻車
三星傳停產DDR4　台3大廠股價大漲
桃園死亡車禍！　34歲外送男慘死
快訊／家寧一家交保　Andy發聲回應了
快訊／新竹科技廠員工旅遊4死　調查出爐
白冰冰喜酒風波後再戳破！「表面微笑，背後下刀」網直指惡劣藝人
快訊／康橋學校成年禮嚴重車禍！7學生遭撞...1人重傷滿身血
快訊／熱愛數學！他中1億大樂透　女兒女婿失眠

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

台北遊牛肉麵初體驗！木村拓哉放心享受美食的秘訣就是搭配新普利夜酵素DX

漢堡王「國王日優惠」限時3天開跑！加碼3小時飲料免費喝到飽

燕麥拿鐵「買1送1」！超商「世界地球日」限定優惠一次看

【廣編】王建民透露每日獨門「開球儀式」　王牌代言王牌

摩斯漢堡開賣3款端午節粽子！鹹、甜都有　蒟蒻禮盒限量買1送1

全聯葡萄酒最低300有找　德國水晶杯「2折換購」

全家茶品牌改名「Let’s Tea」推出2新品　搭餐省10元還送保冷袋

麥當勞「韓風系列」強勢回歸　4／23起換新菜單停賣1品項

7-11美式拿鐵買1送1、全家10元多1杯！超商周一咖啡提神優惠來了

飲料買1送1、小薯免費送！麥當勞APP本周最新優惠一次看

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

【泰格與雪兒】太簡了吧

#家寧妹 拎20萬 #香奈兒包 現身新北檢！5萬交保限制出境

#家寧 涉 #逃漏稅 移送新北檢！「全身粉」真實狀態曝光

騎士闖紅燈自摔怪駕駛！揪衣領理論被警目擊送辦

侯佩岑跟陳德容同組　得知後愣住「表情微妙」

「樋口飯糰」不搬了！原地對抗惡房東　「要證明台灣是講法律的地方」

Darren墨爾本開珍奶店　「月租金37萬台幣」

台北遊牛肉麵初體驗！木村拓哉放心享受美食的秘訣就是搭配新普利夜酵素DX

漢堡王「國王日優惠」限時3天開跑！加碼3小時飲料免費喝到飽

燕麥拿鐵「買1送1」！超商「世界地球日」限定優惠一次看

【廣編】王建民透露每日獨門「開球儀式」　王牌代言王牌

摩斯漢堡開賣3款端午節粽子！鹹、甜都有　蒟蒻禮盒限量買1送1

全聯葡萄酒最低300有找　德國水晶杯「2折換購」

全家茶品牌改名「Let’s Tea」推出2新品　搭餐省10元還送保冷袋

麥當勞「韓風系列」強勢回歸　4／23起換新菜單停賣1品項

7-11美式拿鐵買1送1、全家10元多1杯！超商周一咖啡提神優惠來了

飲料買1送1、小薯免費送！麥當勞APP本周最新優惠一次看

快訊／肇事瞬間曝！駕駛逆向撞康橋學校環島車隊　7學生倒成一團

要朱立倫下令倒閣、反對就開除黨籍　趙少康喊怕什麼：不必管白營態度

快訊／疑欠工程款陷困境　新北男4樓墜落搶救1小時不治

「2男車內吻1女」畫面太激！短劇尺度太大遭下架…網錯愕：才看3集

頭頸分離！美男車禍一撞「內部斬首」　奇蹟似接回斷頭

星野集團最新山岳飯店9月開幕！亮點搶先看　住進國家公園賞星空

白委嗆「怎能說對岸是敵對勢力？」　　邱垂正罕見動怒：這是事實！

「疝氣」反覆發作一年！男子拖到「腸道壞死」無法排便

婆婆警告「全除」會剋夫！人妻傻眼：私密處也要顧風水？

推選新教宗　香港教區僅這一人有投票權

騎士闖紅燈自摔怪駕駛！揪衣領理論被警目擊送辦

消費熱門新聞

燕麥拿鐵買1送1！世界地球日限定優惠

7-11美式拿鐵買1送1、全家10元多1杯

摩斯漢堡開賣3款端午節粽子

連韓籍老公都大讚她的技術好

麥當勞韓風系列回歸！1品項宣布停賣

全家茶品牌改名「Let’s Tea」　限時買2杯送保冷袋

日本No.1葡萄糖胺500元開搶！比免稅還便宜

麥當勞本周限定優惠一次看

漢堡王「國王日優惠」限時3天開跑！

左岸驚喜登場「厚乳拿鐵」不容錯過！

麥當勞厚鬆餅堡4／23再回歸

全家限7天「自帶杯省8元」！5款蔬食鮮食一次看

木村拓哉放心享受牛肉麵的秘訣　就是搭配新普利夜酵素DX

肯德基最新省荷包優惠！蛋撻買1送1

更多熱門

相關新聞

手搖飲「世界地球日」優惠包！

手搖飲「世界地球日」優惠包！

今（22）日為世界地球日，各大手搖飲祭出最新限時優惠，包括鮮茶道、Mr.Wish 皆有3大飲品買1送1，還有免費加料、2杯指定飲品特價89元等，小確幸一次看。

涮樂和牛羅東店感恩祭4/25起連推3天

涮樂和牛羅東店感恩祭4/25起連推3天

獨／東京超人氣「I'm donut?」將登台

獨／東京超人氣「I'm donut?」將登台

2大手搖飲「國際珍奶日」優惠先收

2大手搖飲「國際珍奶日」優惠先收

網吃披薩驚見毛毛蟲！餐廳道歉

網吃披薩驚見毛毛蟲！餐廳道歉

關鍵字：

美食情報美食雲漢堡王國王日三商炸雞

讀者迴響

熱門新聞

即／家寧交保3次鞠躬打破沉默　妹拎20萬香奈兒包現身

台IG網紅迪士尼穿「仙度瑞拉」打光拍照挨批：以為大陸人

黃子佼再被查出藏12少女「586部性影像」　被追加起訴

紐西蘭牛乳1公升38元　「零關稅來台」賣96元

挨批是「飯糰店惡房東」！女房東落淚道歉了

快訊／總統府、行政院降半旗2天　賴清德表達對教宗方濟各哀悼

即／一家4口「全變被告」進新北檢　家寧3萬、妹5萬交保

快訊／威力彩20億得主現身　50歲福態男靠神奇夢境1 注獨得

家寧獨自對全台3鞠躬！爸媽妹交保拖過夜「躲廁所8分鐘」

快訊／8級強風下午到　鋒面明襲「雨最大」地區曝

即／家寧涉逃漏稅移送新北檢　「全身粉」真實狀態曝光

即／康橋成年禮嚴重車禍！7學生遭撞1人重傷

家寧全家涉高額逃漏稅　律師曝「新北地檢是玩真的」

米可白爆情變小3歲孫綻！　同居吵房租水電鬧分手

張若昀變張無季？《慶餘年》與爛尾陸劇

更多

最夯影音

更多

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

【泰格與雪兒】太簡了吧

#家寧妹 拎20萬 #香奈兒包 現身新北檢！5萬交保限制出境

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面