漢堡王「國王日優惠」限時3天開跑！加碼3小時飲料免費喝到飽

▲漢堡王國王日推「無麵包系列」限時優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「漢堡王」每月限定「國王日」優惠出爐，本月祭出「2款無麵包系列下殺109元」，有重磅回歸的雙層無麵包小牛堡以及雙層無麵包脆雞堡，即日起限時3天開賣，期間下午時段還推「碳酸飲料喝到飽」活動。

漢堡王4月國王日祭出「2款無麵包系列下殺109元」限定優惠，品項有「雙層無麵包小牛堡餐」、「雙層無麵包脆雞堡餐」，特價只要109元，即日起至4月24日限時3天開跑，期間每日下午2點至5點只要於門市購買上述2款漢堡內用，還可憑消費小白單無限暢飲百事可樂、七喜、激浪、華年達等飲品，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店未參與此優惠活動。

漢堡王雙層無麵包小牛堡、雙層無麵包脆雞堡餐分別使用100%純牛肉片及酥炸雞肉排代替漢堡包，搭配多種新鮮蔬菜，每一口都能吃到飽足肉感及新鮮生菜。

▲三商炸雞桶限時買1送1。

三商炸雞至4月30日前則祭出「炸雞桶買1送1」優惠，凡於門市內用或外帶「黃金山賊炸雞桶」就送「咔啦腿排桶」1份，特價333元。

三商i美食卡會員加碼享獨家好康，至4月25日前使用3點就能在APP兌換限量優惠券，只要323元就能帶走黃金山賊炸雞桶+咔啦腿排桶的超值雙桶組合，兌換券限用到4月30日。