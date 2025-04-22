世壯會維安！北市警模擬「選手專車遭挾持」、大巨蛋爆裂物排除

記者邱中岳／台北報導

雙北市即將聯合舉辦世界壯年運動會（以下簡稱世壯會），北市警局也針對許多可能危害安全的狀況進行模擬，22日主要模擬開幕典禮，選手接駁車遭到挾持，由維安特警攔截圍捕並且破窗搶救人質，另外模擬大巨蛋遭放置爆裂物，由北市警局、新北市警犬隊以及刑事局等單位聯合進行爆裂物偵蒐處置。

世壯會將於5月17日進行開幕典禮，並開始為期2周的賽程，主要賽程場地都在雙北地區舉行，雙北分別進行反恐模擬狀況，台北市主要針對2個部分進行相關維安策略模擬行為。

▲世壯會將在雙北市舉辦，北市府各局處在22日聯合舉辦反恐、維安等模擬事件。（圖／記者邱中岳翻攝）

首先，北市警局模擬開幕典禮時，選手接駁專車遭挾持，由維安人員執行攔截圍捕及破窗攻堅，進行人質營救，其次是大巨蛋模擬發生遭人放置爆裂物事件，北市政府警察局與內政部警政署刑事警察局偵查第五大隊、新北市政府警察局警犬隊配合，執行「爆裂物偵蒐處置」 。

北市警局表示，透過北市府，串聯消防局、衛生局及社會局等相關局處通力合作，實施「大量傷病患及人員救護」及「火災搶救疏散」 ，藉由模擬真實情境救護協助，驗證現場緊急救護、災害管制應變整備情形，以提升防災韌性，強化跨機關橫向協調及支援整合能力，有效減少人為危害風險。

2025年雙北世壯運即將到來，雙北市將持續與中央維持密切聯繫，透過中央與地方通力合作，加強資源鏈結，進而提升維安整備能量，相信在中央與地方同心協力下，有信心能圓滿完成 2025 雙北世壯運安全維護工作。