鳳閣星加持！4生肖「魅力全開」　事業、財富大翻紅

▲姚本軍指出，鳳閣星象徵著智慧、才華、文采與貴人扶持。只要善用這股能量，說一句話勝過做十件事，有望在人際、事業、財富上全面翻紅。（示意圖／翻攝unsplash）

圖文／CTWANT

近日受到紫微斗數中的吉星「鳳閣星」影響，4種生肖的朋友將更能夠發揮出色的溝通、表達能力，從而迎來人生的轉機。紫徵斗數老師姚本軍指出，鳳閣星在紫微斗數中是一顆吉星，象徵著智慧、才華、文采與貴人扶持。這顆星曜帶來良好的口才與語言能力，使得命主在溝通、表達或書寫上有極大的優勢，只要善用這股能量，說一句話勝過做十件事，有望在人際、事業、財富上全面翻紅。

●蛇

[廣告]請繼續往下閱讀...

2025年受到鳳閣星加持，生肖屬蛇的朋友展現出令人驚豔的說服力與氣質魅力。原本難以溝通的對象會開始傾聽你的意見，過去忽視你的人也將重新審視你的價值。這一年若從事與簡報、協調、教學或寫作有關的工作，將會如魚得水，打開事業發展新門路。建議強化語言表達、社交與形象經營，讓溝通成為你拓展事業的利器。

●雞

鳳閣星在2025年為屬雞的朋友帶來職場人氣與專業形象的飛升關鍵，你將不再只是默默耕耘的角色，會前進到「會說話才有舞台」的階段。這階段的你，適合在會議、簡報、合作中積極發聲，出色的說話藝術將有助你脫穎而出，贏得上司與同事的另眼相看，甚至可能因此迎來升遷或重用。

●牛

2025年對生肖屬牛的朋友來說，是「讓專業變現」的轉折年。鳳閣星著象徵文才與表達能力，只要你願意將滿腔知識、經驗透過寫作、演講、教學或顧問等方式包裝，將有機會創造新收入來源。不論正職或副業，只要懂得行銷自己、讓別人看見你的價值，財運就會靠近你。這年也適合經營個人品牌或第二專長，進修理財與溝通技巧將助你一臂之力。

●豬

對生肖屬豬的朋友來說，鳳閣星是一股推你「走出去、被看見」的力量。無論是跳槽、拓點、出差、發展副業，還是建立個人品牌，只要你敢表現，就有機會拓展人脈、吸引貴人的關注。這一年裡你將更容易遇有展現自我的舞台，特別是在需要溝通與魅力發揮的領域更能脫穎而出。建議積極參與公開活動、線上曝光與社群經營，勇敢展現個人特色，就有機會同時抓住人氣與機遇！

延伸閱讀

▸ 曾精準命中311！「日本龍婆」又預言：7月亞洲大海嘯 台灣災情最嚴重

▸ 娶錯人？22歲新郎揭蓋驚見45歲「準岳母」傻眼 怒控遭兄嫂設局

▸ 原始連結