常頭暈怕中風！醫教吃「2食物」　一年後驚人結果曝

▲腎臟科醫師江守山分享，頭暈可以每天吃1顆黑蒜，2天吃半碗洋蔥，能有效改善頭暈情況。（示意圖非當事人／PhotoAC）

圖文／CTWANT

飲食好壞對身體健康有很大影響！知名腎臟科醫師江守山透露，遇過一名病患經常頭暈，檢查發現是頸動脈狹窄，若進行頸動脈支架置放術，原本沒中風，反倒有可能因手術併發症中風；江守山建議病人吃2食物，1年後再檢查頸動脈厚度變薄，頭暈情況也有效改善。

江守山醫師在節目《健康好生活》分享一起案例，病患因經常頭暈，看病都治不好，之後接受頸動脈內皮厚度測量的高階健康檢查，不幸發現頸動脈確實比較厚，容易有頸動脈狹窄的情況，有較高中風風險。

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病患告訴江守山醫師，他的健檢醫師建議做頸動脈支架置放術改善，但病患怕手術後頸動脈脂肪斑塊掉落，斑塊流到腦部就會造成腦中風，緊張地表示，「我只是頭暈，又不是已經中風了，需要這麽激烈的（置放支架）手術嗎？」；江守山醫師了解狀況後，告訴病患可以多吃黑蒜和洋蔥，有研究發現多吃這2種食物，有助改善頸動脈厚度。

江守山醫師建議病患，每天吃1顆黑蒜，2天吃半碗洋蔥，病患也照著江守山醫師的建議，持續1年時間的「食療」，之後再做了一次頸動脈厚度測量，發現厚度真的變薄，血流暢通後頭暈也獲得改善，暫時不須做支架置放手術。

對此，江守山醫師說明，飲食吃得健康很重要，尤其洋蔥是含有多種營養素，每100公克只有42大卡熱量，含有鉀對血壓控制有幫助，且含有槲皮素，這是洋蔥抗發炎的營養重點，槲皮素則是一種類黃酮化合物，具有強大抗氧化力，有助保持血管彈性，甚至能抗癌。

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