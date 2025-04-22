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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德今未坐下來談　黃國昌稱遺憾：台灣不會因某黨固步自封停下腳步

記者袁茵／台北報導

國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌今（22日）上午見面，黃國昌開場時說，「當外面在亂，我們不能自己亂；當外面在鬥，我們更不能內耗，把生活在這片土地的人視為敵人」，昨（21日）喊話希望民進黨主席賴清德可參與，非常遺憾賴沒回應，但台灣不會因為某些人、某些政黨的固步自封而停下腳步，世界更不會為了台灣停下來，所以選擇將個人與政黨利益放下。

「把民主還給台灣」在野領袖峰會於22日上午9時30分登場，會議主軸聚焦於「美國高關稅對台灣之衝擊影響」、「司法正義與民主之捍衛」，開場先由朱立倫致詞，接著為黃國昌，隨後進行雙方交流對談，最後表定有15分鐘媒體聯訪時間。

黃國昌今身穿黑藍色直條紋西裝、繫淺藍色領帶，並依照慣例別上中華民國國旗、象徵前黨主席柯文哲的「KP」徽章，而朱立倫則穿深藍色西裝、繫亮藍色領帶，佩戴中華民國國旗。兩人開場先握手，並由朱立倫先上前與黃相擁。

▲黃國昌、朱立倫出席藍白領袖峰會。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃國昌、朱立倫出席藍白領袖峰會。（圖／記者林敬旻攝）

黃國昌致詞時表示，今天這場在野領袖峰會討論的議題非常嚴肅也非常重要，相信在這麼短時間當中，跟朱立倫可以達成共識，一起坐在這邊直接溝通，其實非常重要原因之一就是「超越黨派」，人民的聲音是「更大的民主」，「人民共同督促我坐在這裡」。

黃國昌提及，「當國家發生如此大的變局、當台灣百工百業面臨如此大的衝擊，當台灣曾經引以為傲的民主自由法治，竟然逐漸走向專制獨裁道路時，我想我們有共同的責任，必須扛起帶著人民一起找到出路，一起面對這個重要危機的解方。」

黃國昌指出，「當外面在亂的時候，我們自己不能自己亂；當外面在鬥，我們更沒有本錢內耗，在自己國家找敵人，繼續製造對立衝突。」去年我代表民眾黨訪美時，當時就說了非常清楚，不同政黨在國內可以彼此競爭，提出不同政見，但面對世界必須團結，只有一個聲音，支持台灣、支持台灣人。

黃國昌說，也正是因為這樣，自己昨（21日）受訪時說，希望賴清德也可以坐在這裡，相信這也是許多台灣人共同希望，很遺憾賴清德沒有回應，「我不希望去揣測背後原因到底是什麼，但是台灣不會因為某些人、某些政黨的固步自封而停下腳步，這個世界更不會因為台灣而停下腳步。」

黃國昌強調，此時此刻面對這麼大危機的時候，「我們選擇把個人利益跟政黨利益放下，把國家利益放在第一位，因為我們知道，只有真正團結人民、團結社會，才能夠帶領整個社會一起找到新的出路，一起面對這麼重大的變局。」

▲黃國昌、朱立倫出席藍白領袖峰會。（圖／記者林敬旻攝）

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